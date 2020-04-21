الامارات | بالفيديو.. خروج عشرات المتعافين من «كورونا» بالعزل الصحي في دبي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت دبي خروج عشرات من المصابين بفيروس كورونا من منطقة العزل الصحي بمنطقة ورسان، إثر ثبوت خلوهم من الفيروس وتجاوزهم فترة العزل، وهم بحالة صحية مستقرة وجيدة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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