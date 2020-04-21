الامارات | شفاء 1360 شخصاً من «كورونا».. ورصد 484 إصابة جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 1360 شخصاً من «كورونا».. ورصد 484 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن قيامها بإجراء 25 ألفاً و795 فحصاً جديداً للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، وتماثل 74 حالة جديدة للشفاء، حيث تعافوا تماماً من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، ليبلغ بذلك عدد حالات الشفاء حتى الآن 1360 حالة، فيما تم رصد وتسجيل 484 حالة إصابة جديدة بالفيروس لجنسيات مختلفة، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 7265 حالة إصابة حتى الآن، كما تم الإعلان عن حالتي وفاة جديدتين من الجنسية الآسيوية ليصل عدد حالات الوفاة بسبب «كورونا» إلى 43 حالة وفاة.

ووجهت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني، خلال الإحاطة الدورية الـ17 لحكومة الإمارات للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، رسالة إلى الأمهات قالت فيها: «نمر بظروف استثنائية خلال هذه الفترة، ويجب على الأمهات عدم تأخير جدول تطعيم أطفالهن، والالتزام بمواعيدها حفاظاً على صحتهم وسلامتهم»، مشددة على أن الإمارات حريصة على توفير التطعيمات اللازمة لكل أفراد المجتمع، بمن في ذلك الأطفال والبالغون، وغيرها من التطعيمات الضرورية للوقاية من مختلف الأمراض المعدية.

من جانبه، أكد عضو مجلس الإمارات للإفتاء، الشيخ عمر الدرعي، خلال مداخلة عن بُعد في الإحاطة، وجوب الالتزام بتمديد العمل بقرار تعليق فتح المساجد ودور العبادة حتى إشعار آخر، مشيراً إلى أن مجلس الإمارات للإفتاء، أفتى بوجوب صيام شهر رمضان على الأصحاء المكلفين، ورخص للمصاب بفيروس كورونا المستجد أن يُفطر عندما تظهر عليه الأعراض الأولى للمرض، أما إذا أخبره الطبيب المكلف بعلاجه من الجهات الطبية المختصة أن الصوم سيفاقم مرضه، فإنَّه يجب عليه الفطر في هذه الحالة.

وأضاف: «رخص مجلس الإمارات للإفتاء للكوادر الطبية الذين يمثلون الخط الأمامي في مواجهة هذا الوباء أن يفطروا في أيام عملهم، إن كانوا يخافون أن يؤدي صومهم إلى ضعف مناعتهم ضد فيروس كورونا المستجد، كما رخص لكبار السن الذين يعانون أمراضاً مزمنة وضيقاً في التنفس أن يفطروا في رمضان»، مؤكداً أنه ينبغي القضاء على من أفطر عندما يتيسر له الصيام وينتهي الظرف الطارئ بإذن الله.

وتابع: «يحث مجلس الإمارات للإفتاء المسلمين على أن يصلوا التراويح في بيوتهم فرادى، أو أن يؤم الرجل أهل بيته بما يحفظ من القرآن الكريم، أو من خلال القراءة من المصحف، ولا يصلون خلف البث المباشر من المذياع أو التلفاز أو وسائل التواصل الاجتماعي، وفي حال استمرت الظروف الحالية على ما هي عليه، فإن المسلمين يصلون العيد في بيوتهم فرادى أو جماعة مع أهل بيتهم دون خطبة للعيد».

وأكد الدرعي «عدم صحة صلاة الجمعة في البيوت أو اقتداءً بمن يصليها عبر البث المباشر، وأنَّه يجب على الجميع صلاة الظهر في بيوتهم ظهراً بدلاً من الجمعة، حيث إنَّ للجمعة هيئة مخصوصة تُقام عند حصولها وتسقط عند عدمها».

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من جانبه، كشف المتحدث الرسمي عن «الهلال الأحمر الإماراتي»، محمد الفهيم، عن تكفل الهيئة برعاية جميع المصابين بفيروس كورونا المستجد وأسرهم من مختلف الجنسيات، وتبني احتياجاتهم، مشيراً إلى أن الهيئة درست احتياجات أسر المصابين بالفيروس المستجد المعيشية والصحية والتعليمية بصورة عامة، وذلك يشمل أسر المتوفين من هذا المرض، كما تم الإعلان عنه سابقاً.

وقال: «ندعو مختلف فئات المجتمع ومؤسساته لدعم مبادرة رعاية أسر المصابين، والمساهمة في الوصول لأهدافنا في تحقيق التلاحم المجتمعي في مثل هذه الظروف، ومن خلال التواصل مع هيئة الهلال الأحمر عبر منصاتها الإلكترونية»، مشيراً إلى أن الهيئة تنظر في طلبات العالقين والقادمين بتأشيرة زيارة، وتلبية احتياجاتهم المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تلقت الهيئة عدداً من الطلبات من بعض السفارات في الدولة، وقامت بتوفير احتياجات رعاياها.

إجراءات خاصة لمتابعة المتعافين

أكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني، حول الإجراءات الخاصة بمتابعة المتعافين من «كورونا»، أنه تم التعميم على المنشآت الصحية، وكإجراء احترازي ووقائي بعدم خروج أي مصاب بالمرض من المستشفى إلا بعد التأكد تماماً من شفائه، وعدم وجود أي أعراض لديه، مشيرة إلى أن الإجراء الصحي المعتمد بعد خروج المريض هو البقاء في المنزل لمدة 14 يوماً بعد فترة العلاج، والعمل عن بُعد، وعدم الخروج والاختلاط بالآخرين.

وقالت: «من الضروري لأي شخص متعافٍ عندما تظهر عليه أية أعراض تنفسية أو حرارة بعد خروجه من المستشفى التواصل مع الجهات الصحية، ومراجعة أقرب مركز صحي للكشف وإجراء الفحوص اللازمة»، مشيرة إلى أن ما تم تداوله في التقارير العالمية حول عودة المرض هي حالات لم تتماثل للشفاء بشكل كامل، وخرجت من المستشفى، مما ساعد في تنشيط دورة الفيروس مجدداً، وشدّدت على أن الإمارات حريصة على اتباع إجراءات الفحص الدقيق للفيروس، واتباع بروتوكول معتمد للتأكد من تعافي المصاب بشكل كامل، قبل خروجه من المستشفى.

«الهلال الأحمر» تتكفل بجميع المصابين بفيروس «كورونا» وأسرهم.