الامارات | 292 عقد زواج في دبي و84 طلاقاً خلال مارس

شكرا لقرائتكم خبر عن 292 عقد زواج في دبي و84 طلاقاً خلال مارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء صادرة عن دائرة محاكم دبي، أن شهر مارس الماضي سجل في الإجمال 292 عقد زواج، مقابل 84 شهادة طلاق.

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، بلغ إجمالي عدد عقود الزواج المسجلة في إمارة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري 1116 عقداً، مقابل 1239 عقداً في الفترة ذاتها من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت نحو 10%.

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وبحسب البيانات فقد وصل عدد شهادات الطلاق المسجلة في فترة المقارنة ذاتها إلى 375 شهادة، مقابل 330 شهادة، بزيادة بلغت نحو 13.64%.

ووفقاً للبيانات فقد بلغ عدد عقود الزواج المسجلة في الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري للزوج الإماراتي المتزوج بإماراتية 249 عقداً، مقابل 177 عقداً للزوج الإماراتي بزوجة غير إماراتية، (تشمل حالات الإماراتي بغير إماراتية، والإماراتية بغير إماراتي)، وبالنسبة لعقود الزواج (غير إماراتي وغير إماراتية) المسجلة في إمارة دبي، فقد بلغت 690 عقداً.

إلى ذلك، بلغت شهادات الطلاق المسجلة في الإمارة للزوج الإماراتي المتزوج بإماراتية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 64 شهادة، وبالنسبة لإجمالي شهادات الطلاق للزوج الإماراتي بزوجة غير إماراتية (تشمل حالات الإماراتي بغير إماراتية، والإماراتية بغير إماراتي)، فبلغ 57 شهادة، أما بالنسبة لشهادات الطلاق (غير إماراتي وغير إماراتية) فبلغت 254 شهادة.