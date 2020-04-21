الامارات | أحمد الحداد: المشاركة بالزكاة والصدقة في «10 ملايين وجبة» واجبة شرعاً

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الحداد: المشاركة بالزكاة والصدقة في «10 ملايين وجبة» واجبة شرعاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دبي، الدكتور أحمد الحداد، إن «الزكاة تصح لفقراء المسلمين وغيرهم تأليفاً لقلوبهم، ومن ثم فإن المشاركة في حملة (10 ملايين وجبة) بالصدقات والزكاوات والتبرعات واجبة شرعاً»، مضيفاً أن «إخراج الزكاة والصدقات والتبرعات ووجبات طعام في هذا الظرف الذي تعيشه الدولة ودول العالم من انتشار فيروس كورونا، من مقاصد الشريعة، لحفظ حياة هؤلاء الأفراد، ويكون إخراج الزكاة نقداً أو طعاماً ووجبات، لكن إخراجها طعاماً ووجبات يحقق الغرض الشرعي الذي كفله الشارع الحكيم لكل الفقراء والمساكين والمحتاجين».

وتابع، في تصريحات إعلامية أمس: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أطلقت سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، حملة (10 ملايين وجبة)، وتقتضي الحملة من الجميع أن يسهموا فيها، وأن يدعموها بما يستطيعون من صدقاتهم وتبرعاتهم وزكواتهم، فإن الزكاة تصح لهؤلاء الفقراء المسلمين، ولغيرهم تأليفاً لقلوبهم».

ودعا الحداد المزكين والمتصدقين والمتبرعين إلى المبادرة بالعون والإسهام في هذه الحملة المباركة، أداءً لواجبهم الشرعي بإخراج الزكاة، وتقرباً إلى الله بالصدقات والتبرعات في هذا الشهر الكريم الذي تكون الحسنة فيه بـ10 أمثالها، ومن فطَّر صائماً فيه فله مثل أجره.