الامارات | "التحكم والسيطرة": أول تسلسل جينومي كامل لفيروس كورونا في الدولة يطابق أولى الفصائل المعلن عنها بالصين

شكرا لقرائتكم خبر عن "التحكم والسيطرة": أول تسلسل جينومي كامل لفيروس كورونا في الدولة يطابق أولى الفصائل المعلن عنها بالصين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي، بأن دراسة أول تسلسل جينومي كامل للفيروس في الدولة من مريض مصاب بـ(كوفيد-19) في مدينة دبي كشفت أن الفيروس كان من نفس الفصيلة الفرعية التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة في الصين، وكان التسلسل أقرب إلى سلالة تم الإبلاغ عنها في مريض في إلينوي بالولايات المتحدة الأميركية في 12 من فبراير الماضي، وستمكن الدراسة مستقبلاً من معرفة فعالية الأدوية أو اللقاحات ومدى الاستجابة لها بناءً على البصمة الوراثية للفيروس.

وأكد المركز لـ«الإمارات اليوم» أن هيئة الصحة في دبي تتولى حالياً تنفيذ عدد من الأبحاث التي تهدف إلى دعم استراتيجية، وجهود الاستجابة لجائحة (كوفيد-19)، من خلال فرق عمل متخصصة تضم أطباء، وكوادر بحثية من الهيئة والقطاع الخاص.

من جهته قال نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، للشؤون الأكاديمية عضو مجلس علماء الإمارات رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمركز التحكم والسيطرة، الدكتور علوي الشيخ علي، إن تسجيل أول تسلسل لجينوم (كوفيد-19) لمريض في دبي يعتبر خطوة مهمة نحو دراسة بحثية تعاونية بين جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وهيئة الصحة في دبي، ومركز الجينوم في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، والتي ستشمل 240 مريضاً من مختلف الفئات العمرية ومختلف مراحل حدة المرض.

وذكر أن الدراسة لها ثلاثة أهداف رئيسة تحديد البصمة الوراثية الكاملة للفيروس المسبب لـ(كوفيد-19) في المرضى المصابين في دبي، وبذلك تحديد نمط انتشار الوباء في الدولة، معرفة العلاقة بين سلالات محددة للفيروس وحدة الأعراض، أو عمر المريض وجنسه، كذلك ستمكن الدراسة مستقبلاً من معرفة فعالية الأدوية أو اللقاحات ومدى الاستجابة لها بناءً على البصمة الوراثية.

من جهته أكد مستشار التعليم الطبي والأبحاث في هيئة الصحة في دبي، الدكتور عبد المجيد سيف الخاجه، أن الهيئة عملت على دعم جهود التعاون مع جميع المؤسسات الأكاديمية البحثية، حيث تولت توجيه الإدارات المعنية لديها بتوفير العينات الإيجابية للمصابين، والبيانات الطبية للمرضى (بعد استيفاء الإجراءات والمعايير العلمية المتبعة في هذا الشأن) لدعم جميع الأبحاث المقدمة من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية وجامعة الامارات العربية المتحدة وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

Advertisements

وتابع أن الهيئة حرصت على الإسراع في تقييم الأبحاث المقدمة، ومنحها الموافقة الأخلاقية لعمل الأبحاث، وتوحيد الجهود بين الفرق البحثية لتوفير الجهود البشرية، والمالية للقيام بعمل أبحاث مختلفة في الدولة لدعم استراتيجية الدولة والإمارة لمكافحة (كوفيد-19).

وأضاف الخاجه أن الكادر الطبي والفني في الهيئة مرابطون في الصف الأمامي، ويقدمون الخدمات التشخيصية والطبية المطلوبة منهم وفي الوقت نفسه يتولون عمل الأبحاث المتعلقة بمرض (كوفيد-19) ويشاركون مع المؤسسات الأكاديمية البحثية، موضحاً أن هناك ثمانية أطباء من الهيئة ضمن فريق البحث لدراسة تسلسل الجينوم لفيروس كورونا في دولة الامارات مع الفريق البحثي من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ومركز الجينوم بمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال.

وذكر أن بحث «دراسة تسلسل الجينوم لفيروس كورونا في دولة الامارات» أحد أهم الأبحاث في الدولة، وهو يشمل ثلاثة مراحل مختلفة تبدأ بأخذ العينات من المصابين وتشخيص المرض في مختبرات الهيئة، ومن ثم المتابعة العلاجية للمرضى المصابين بـ(كوفيد-19) في أقسام العناية الحرجة، والأقسام الطبية في مستشفيات الهيئة، ومن ثم مرحلة دراسة تسلسل الجينوم والتحليل، وتتم في مختبر الأبحاث في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ومركز الجينوم في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال.

فرق متخصصة

أفاد مستشار التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة في دبي، الدكتور عبد المجيد سيف الخاجه، بأن الهيئة تتولى حالياً تنفيذ عدد من الأبحاث التي تهدف إلى دعم استراتيجية وجهود الاستجابة لجائحة (كوفيد-19)، وتتولى هذه الأبحاث فرق عمل متخصصة من أطباء وكوادر بحثية من الهيئة والقطاع الخاص.