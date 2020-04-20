الامارات | بالفيديو.. طائرة تجوب سماء أبوظبي لحثّ المواطنين والمقيمين على التزام المنزل

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. طائرة تجوب سماء أبوظبي لحثّ المواطنين والمقيمين على التزام المنزل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت شعار «عطاء فى عملي وسلامة في بيتى»، جابت طائرة هليوكوبتر سماء مدينة أبوظبي قبل قليل، حاملة علم الدولة، ولافتة كبيرة تحمل عبارة «عطاء في عملي وسلامة في بيتي» باللغتين العربية والإنجليزية، لحثّ أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على أهمية التزام منازلهم، والحرص على التباعد الاجتماعي، وتجنب أماكن التجمعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد– 19).

وتأتي عبارة «عطاء فى عملي وسلامة في بيتى» تجسيداً لحملة عالمية موسعة تدعو الناس إلى مواصلة أداء الأعمال بكفاءة وإنتاجية من خلال البقاء فى البيت، حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع، واحتواء ومنع تفشي هذا الفيروس، إذ تستهدف الحملة جميع فئات المجتمع، وتدعوهم إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة.