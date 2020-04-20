الامارات | بالصور.. للمرة الأولى في الإمارات والمنطقة.. كبسولة عزل متنقلة لحالات «كوفيد 19» الحادة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن «كبسولة العزل المتنقلة»، وهي مخصصة لنقل حالات «كوفيد 19» الحادة، لمنع نقل العدوى للمسعفين أثناء نقل المصاب. وأشارت المؤسسة إلى أن هذا النوع من الكبسولات يُستخدم للمرة الأولى على مستوى المنطقة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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