جائزة حمدان بن محمد للتصوير تنشر الصور الفائزة بمسابقة "وجوه الأطفال"



أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة انستغرام لشهر مارس 2020، والتي كان موضوعها "وجوه الأطفال". المسابقة شَهِدَت فوز المصور البحرينيّ "جاسم محمد الشاخوري"، بجائزة "اختيار الجمهور" حيث استحقَّ الحصول على كاميرا رقمية من طراز SONY RX100M6 مُقدَّمة من "سوني الشرق الأوسط".

نسخة شهر مارس من المسابقة شَهِدَت اكتساحاً عراقياً إبداعياً من خلال عدسات المصورين "أحمد عبد الأمير لازم" و"وضّاء عبد الكريم الصغير" و"علي رحيم"، بجانب المصورة السعودية "جوهرة سعيد الزهراني" والبحرينيّ "جاسم محمد الشاخوري"، الفائز بـ"اختيار الجمهور".

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستُنشَرُ صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستغرام HIPAae، وقد شَهِدَت مسابقة شهر مارس استخدام الوسم HIPAContest_ChildrensFaces#.

المصور البحرينيّ "جاسم محمد الشاخوري" الفائز بجائزة "اختيار الجمهور" يقول عن صورته الفائزة: هذه الطفلة الجميلة أعتبرها مثل ابنتي، التقطت لها الصورة في المنامة عاصمة مملكة البحرين. هذا فوزي الأول لذا له مكانة كبيرة جداً في قلبي، وقد منحني دافعاً كبيراً للمضي قُدُماً في التصوير. كمصور تُلهمني البساطة في الأشياء والتفاصيل التي لا ينتبه لها معظم الناس.

المصورة السعودية "جوهرة سعيد الزهراني" تقول عن صورتها الفائزة: التقطتُ الصورة في المنطقة التاريخية بجدة، أحب التقاط الصور كثيراً في هذه المنطقة بسبب جاذبيتها البصرية. إنها المرة الأولى التي أفوز بها وقد شعرتُ أن الأرض لا تسعني من الفرح، الفوز سيمنحني حضوراً كمصورة في مجتمعات المصورين وسيمنح صوري آفاقاً أوسع. كمصورة تُلهمني بعض الصور الخاصة بالمشاهير والتغذية البصرية المستمرة.

وفي تصريحه عن الحدث، قال سعادة الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: لوجوه الأطفال تأثيرٌ إنسانيّ فريد يكاد لا ينافسه شيء في هذا العالم، إن وجوههم تضجُّ براءةً وعفويةً وعذوبة، وهي من أكثر العناصر جذباً لعدسات المصورين ومن أصعبها أيضاً، ذلك أن التقاط الصورة الأفضل لا يناله إلا المصور المثابر القادر على الاحتمال والصبر، أما المصور العَجُول فلن يحصل على الأفضل. لقد وَصَلَنا العديد من الصور المميزة والفوز كان من نصيب الأفضل. نبارك للفائزين وننصح باقي المشاركين بالمثابرة والتعلّم الدائم ليكون الفوز من نصيبهم في النسخ القادمة بإذن الله.

*مرفق أسماء الفائزين والصور الفائزة

@انستغرام

الدولة

الاسم

jassim90999

البحرين

جاسم محمد الشاخوري



ahmed_photo86

العراق

أحمد عبد الأمير لازم

Advertisements

wadaa_alaumry

العراق

وضّاء عبد الكريم الصغير

alir_95

العراق

علي رحيم

jawhara_photo1

السعودية

جوهرة سعيد الزهراني