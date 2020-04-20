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٢٠٠ كرتونة من سيدات المعادى للعمالة اليومية بالمنطقة

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فى لفتة مجتمعية لسيدات حى المعادى، قامت المستشارة فاطمة منير، إحدى سيدات حى المعادى، بتوزيع أول دفعة من الكراتين التى تشمل مواد غذائية، لعدد من أسر العمالة اليومية.

وقالت المستشارة فاطمة منير، إنه تم توزيع ٢٠٠ كرتونة بمنطقه المعادى والبساتين من مؤسسة مصر الخير، دعما ومساهمة لمجهودات الدولة فى التخفيف عن الأعباء الحياتية لأسر العمالة اليومية، المتضررين من الأوضاع الراهنة لفيروس المستنجد، وتضامنا من سيدات حى المعادى لهم .

وأضافت منير، أنه سيستمر بمشيئة الله تعاون سيدات المعادى ومساهمتهم الخيرية طوال شهر رمضان الكريم، انطلاقا من المسوؤلية المجتمعية للمرأة، ودورها الهام خاصة فى تلك الأوضاع الراهنة التى تمر بها مصر والعالم بأثره من أضرار لفيروس كورونا المستجد .

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