الامارات | دراسة تكشف ارتفاع معدلات المعادن الرئيسة في «الغاف»

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف ارتفاع معدلات المعادن الرئيسة في «الغاف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة أجرتها هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أحيراً، عن ارتفاع معدلات المعادن الرئيسة في أوراق شجرة الغاف، بأضعاف ما تحتويه الأشجار والخضراوات المعروفة بغناها بهذه المعادن.

وقال مدير عام الهيئة، الدكتور سيف محمد الغيص، إن «الدراسة هي الأولى من نوعها فيما يخص القيمة الغذائية للشجرة الغاف، وقد توصلت إلى احتواء أوراق الشجرة على عناصر البوتاسيوم و المغنيسيوم والكالسيوم والحديد والكبريت بكميات كبيرة، وغير مألوفة عن الخضراوات التي عرفها الإنسان وعرفتها المراجع والدوريات العلمية على أنها غنية بهذه المعادن التي تفيد في علاج الكثير من الأمراض، وفي مقدمتها الضغط وفقر الدم».