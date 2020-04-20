الامارات | 5 ضوابط لتحويل حالات كورونا بين المنشآت الصحية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ضوابط لتحويل حالات كورونا بين المنشآت الصحية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة الصحة بدبي، 5 ضوابط إرشادية لتحويل حالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين المنشآت الصحية.

وقالت الهيئة في تعميم موجه إلى جميع المنشآت الصحية المرخصة من قِبَلها في الإمارة، إن هذه الضوابط حفاظاً على الصحة العامة وحرصاً على سلامة الإجراءات المتبعة في التصدي للفيروس، وتقديم أفضل الخدمات الصحية المتعلقة بتقصي حالات الإصابة بالمرض والعمل على الحد من انتشاره.

ونصت الضوابط أن يتعين على المنشآت الصحية الخاصة الالتزام بالإجراءات الوقائية المطلوبة عند تحويل الحالات المرضية، سواء المشتبه بها أو المصابة بفيروس كورونا إلى المنشآت الصحية الأخرى، مع ضرورة التقيد بالأدلة الإرشادية الوطنية لإدارة الحالات والمسار التوجيهي المحدث لإدارة الحالات المشتبه بها الصادر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأضافت أن في حال الاشتباه بإصابة المريض بفيروس كورونا المستجد، يجب التقيد بإجراء الفحوصات الطبية ذات الصلة المباشرة بتشخيص المرض، حسب الأدلة والمعايير الإرشادية، وعدم استغلال حاجة المرضى، وتحميلهم مصاريف إجراء فحوصات لا تساعد في التشخيص.

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وتابعت أن عند قيام المنشأة بتحويل المرضى، يجب تحويلهم بشكل رسمي، بناءً على السياسات والإجراءات المتبعة لأقرب مستشفى في المجموعة نفسها، أو لأي مستشفى خاص أو حكومي، في حال عدم توفر الأسرة اللازمة بعد تقديم الإسعافات الأولية اللازمة، وبذل العناية على استقرار الحالة قبل النقل.

وألزمت الهيئة الطبيب المعالج بالتواصل مع المستشفى المعني، وأخذ الموافقة لاستقبال الحالة منها قبل النقل، وإرسال جميع التقارير اللازمة مع المريض المحول، وتنبيه المرضى باتخاذ الإجراءات الوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، ولا تجوز إحالة المرضى من عيادة خارجية إلى عيادة خارجية أخرى، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وأوضحت الهيئة أن على المدير الطبي تنبيه المهنيين الصحيين كافة بضرورة التقيد بالمعايير والدليل الارشادي الوطني للتعامل مع حالات الإصابة بالفيروس.

وأكدت أن المنشآت الصحية والأفراد المهنيين التقيد والالتزام بما ورد في هذا التعميم، تجنباً لأي مخالفات أو إجراءات تأديبية قد تتخذ بهذا الشأن.