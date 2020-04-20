الامارات | «الصحة» سحب وسيلة طبية بسبب خلل فني

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» سحب وسيلة طبية بسبب خلل فني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً وجهته إلى جميع المنشآت الصحية وجميع ممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الصحي الخاص بشأن السحب الطوعي للوسيلة الطبية BD PCEA (Patient Controlled Epidural Analgesia) Administration sets للشركة المصنعة Becton Dickinson.

وأوضحت الوزارة في التعميم أن السحب جاء طوعياً من قبل الشركة المصنعة، لاحتمالية تسرب بين أنابيب المنتج، ويمكن ملاحظة هذا التسرب أثناء التحضير أو أثناء الاستخدام، والذي قد تؤدي إلى نقص ضخ الدواء الكافي إلى المريض.

ولفتت الوزارة في تعميمها إلى أن التشغيلات المتأثرة بالوسيلة هي: 19045426, 19036183, 19016070، علماً بأن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية الدواء، وعليه أوصت باتخاذ الإٕجراءات اللازمة حيال سحب التشغيلات.