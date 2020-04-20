الامارات | إفريقية تقتحم شقة وتهاجم صاحبتها في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إفريقية تقتحم شقة وتهاجم صاحبتها في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس عاماً، والإبعاد، بحق زائرة إفريقية، هاجمت ربة منزل آسيوية في شقتها بمنطقة البرشاء، واعتدت عليها بالضرب، وهددتها بالقتل، في حال عدم تسليمها أموالها، ونزعت نظارة المجني عليها، وقلادتين من رقبتها، ما أثار رعب ربة المنزل التي هربت واختبأت في غرفتها، وكادت أن تفر المتهمة، لولا تدخل حارس الأمن وضبطها.

وقالت ربة المنزل (المجني عليها) إنها كانت في شقتها حوالي الساعة الرابعة عصراً في أحد أيام شهر نوفمبر الماضي، وسمعت جرس الباب، وحين فتحت دفعتها المتهمة إلى الداخل، واقتحمت الشقة، وأغلقت الباب خلفها، ونزعت نظارة المجني عليها الطبية، وطلبت منها ما لديها من أموال، فأخبرتها المجني عليها أنها لا تملك أي أموال، كونها لا تعمل، ثم دفعت المتهمة، محاولة الوصول إلى باب الشقة والهرب، لكنها أمسكتها بقوة من رقبتها وخنقتها بيدها، وسحبت قلادتين من عنقها، ما أدى إلى إصابتها بجروح في رقبتها.

وأضافت المجني عليها أنها بدأت تقاوم وتدفع المتهمة، وصرخت مستنجدة، لكن المتهمة هددت بذبحها، إذا لم تقدم لها ما لديها من أموال، فدفعتها المجني عليها بقوة، وركضت إلى غرفتها، وأغلقت الباب، ثم هاتفت زوجها، ولم تخرج إلا بعد أن سمعت صوت حارس الأمن الذي هرع لنجدتها وأمسك المتهمة قبل هروبها، وحضرت الشرطة، وألقت القبض عليها.

Advertisements

من جهته، قال حارس الأمن في البناية التي شهدت الواقعة إنه كان في موقعه حين شاهد المتهمة، فسألها عن وجهتها فأخبرته أنها متوجهة لشقة أخرى، ثم تجاهلت سؤاله عن سبب الزيارة، وأبرزت صورة ضوئية من جواز سفرها لزميله.

وأضاف أن بعد دقائق من صعودها سمع صوت صراخ واستغاثة من شقة المجني عليها، كما تلقى مكالمة هاتفية من صاحب الشقة، يفيد أن زوجته تتعرض لهجوم، لافتاً إلى أنه توجه إلى هناك بسرعة، وحاول الدخول، لكن الباب كان محكم الإغلاق، فاستأذن صاحبها لفتحها بالمفتاح الرئيس الموجود بحوزته، وحين دخل وجد المتهمة، فسألها عن سبب وجودها بالشقة، فردت بأنها مدعوة لزيارة صاحبة الشقة، وفي هذه اللحظة خرجت المجني عليها، وكانت تبدو عليها ملامح الخوف الشديد، وأخبرته بما حدث فاتصل بالشرطة.

من جهته، كشف شاهد من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة أنه استجوب المتهمة واخبرته بأنها تعمل في الأعمال المنافية للآداب، وأرسلتها المرأة التي تدير هذه الأعمال إلى شقة معينة، لكنها دخلت شقة المجني عليها بالخطأ، وحين فتحت لها امرأة شعرت بالغضب وهاجمتها، وقررت سرقة القلادة التي ترتديها ربة المنزل.