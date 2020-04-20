الامارات | «صحة دبي» تحدد 9 خطوات لحماية كبار السن من (كوفيد 19)

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تحدد 9 خطوات لحماية كبار السن من (كوفيد 19) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الصحة في دبي على ضرورة اتباع إجراءات وقائية عدة لحماية كبار السن، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرة إلى أن البالغين من العمر 65 عاماً فأكثر، هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة للفيروس.

وحددت رئيسة قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي الدكتورة هند العوضي لـ«الإمارات اليوم»، 9 إجراءات ضرورية لحماية كبار السن من الإصابة بفيروس (كوفيد 19)، تتمثل في:

1- يجب على كبار السن التزام منازلهم، وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة، حرصاً على سلامتهم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية والنصائح لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» لكافة فئات المجتمع.

2- تكليف أحد أفراد العائلة بالخروج وشراء الاحتياجات الضرورية لكبير السن كالأغراض الخاصة والأدوية وغيرها.

3- يجب على جميع أفراد العائلة التي يعيشها بينها أشخاص من كبار السن أخذ جميع الإجراءات الوقائية كغسل اليدين والنظافة وغيرها باستمرار، وتوفير أجواء صحية مناسبة لذويهم.

4- تجنب تقبيل كبار السن على الأيدي، والوجه.

5- التأكد من أخذ كبار السن لقسط كافٍ من النوم وتناول الغذاء الصحي.

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6- متابعة حالة كبار السن اليومية، خصوصاً درجة الحرارة للكشف المبكر عن أي عارض وأخذ العلاج الطبي مبكراً.

7- الابتعاد بكبير السن عن اللقاءات الاجتماعية أو التجمعات الكبيرة والزيارات الأسرية المتكررة فلقاء المزيد من الناس يعني المزيد من المصافحات، والمزيد من التواصل المستمر معهم وانتشار أكثر للمرض، لذلك يجب على كبار السن دائمًا أن يضعوا في اعتبارهم أن على الرغم من أنهم يتناولون الأدوية وظروفهم مستقرة، فإن الوضع قد يزداد سوءًا إذا أصيبوا بـفيروس كورونا.

8- الالتزام بتناول أدويتهم بانتظام وعدم إهمال تناولها.

9- إلغاء مواعيد الطبيب غير الضرورية، واستبدالها باستشارته عن بعد عند الحاجة.

وأشارت العوضي إلى أن رغم قلق الخبراء أن الابتعاد الجسدي لكبير السن قد يقود إلى الشعور بالعزلة، والتي تعد بالفعل مصدر قلق كبير للصحة العقلية لدى كبار السن، إلا أن يمكن تجنب العزلة من خلال البدائل الصحية، فعلى الأسرة التأكد من أنهم لا يشعرون بالوحدة ومساعدتهم للبقاء سعداء عن طريق استخدام التكنولوجيا وتطبيقات الهواتف الذكية لإجراء مكالمات عن طريق الفيديو.

ولفتت إلى أن كبار السن لهم أسلوب خاص في تغذيتهم كل حسب احتياجه، حيث يعتبر الماء من ضروريات الغذاء الصحي، ويمكن إدخال الماء بالطعام اليومي، كالشوربات المُختلفة المُحتوية على الخُضار، كما أن العدس والحُمص يحتويان على كمياتٍ كبيرة من البروتين، كما يجب أن تحتوي الوجبة الغذائية على الفيتامينات، والمكملات الغذائية للحرص على تقوية المناعة بشكلٍ كبير، ومنها فيتامين (سي) الموجود في «الليمون والبُرتقال» وفيتامين (أ) الموجود في الجزر، والحليب، والخُضار الورقية، والبيض، مع ضرورة التأكد من الطهو الجيد للطعام.