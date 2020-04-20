الامارات | إيقاف تصاريح الخيم الرمضانية بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف تصاريح الخيم الرمضانية بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إيقاف إصدار تصاريح الخيم الرمضانية لهذا العام والتي تشهد إقبالاً من الجمهور تزامناً مع بداية شهر رمضان المبارك، ويأتي هذا القرار في إطار حرص البلدية على أداء دورها المجتمعي كجزء من منظومة خط الدفاع الأول في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد مدير عام البلدية ثابت الطريفي أن هناك خططاً ممنهجة تقوم بها البلدية للحد من الفيروس، وتقوم دائماً بعمل القرارات الملائمة التي تتفق مع أهداف الإمارة في مواجهة هذا التحدي والتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات، وكل ما تقوم من أجل المجتمع وأفراده وتجاوز هذه المرحلة، حيث يأتي إيقاف تصاريح الخيم الرمضانية ضمن مجموعة من الإجراءات التي قامت بها البلدية في ظل الظروف الحالية، وتماشياً مع جهود الدولة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وضمن حرص البلدية على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الحد من انتشاره، حيث تم التنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية في الإمارة من أجل إيقاف إصدار تصاريح خيم إفطار الصائمين التي تتم إقامتها سنوياً بالقرب من المساجد خلال الشهر الفضيل.

من جانبه أوضح مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين خالد بن فلاح السويدي أن البلدية ستكثف من حملاتها التفتيشية للتأكد من عدم قيام أية خيمة دون تصريح، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق صاحب الخيمة وإزالتها فوراً، وذلك بهدف الإلتزام بالقوانين وبهذا القرار الصلدر عن البلدية، مشيراً إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 993 أو قنوات التواصل الأخرى التابعة للبلدية في حال وجود أية ملاحظات أو استفسارات.