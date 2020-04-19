«الأرصاد» يتوقع سقوط أمطار على الدولة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الغربية والساحلية والشرقية مع فرصة لسقوط بعض الأمطار، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

وأضاف أن الخليج العربي يضطرب أحياناً وبحر عمان متوسط الموج.

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