الامارات | طلعة جوية لرصد التجمعات العمالية بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن طلعة جوية لرصد التجمعات العمالية بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي إدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية بمقرها بالشارقة، للوقوف على الإجراءات الخاصة بتنقل العمال بين إمارة الشارقة والإمارات الأخرى، ومدى تقيدهم بذلك، رافقه خلالها العميد مدير عام العمليات المركزية الدكتور أحمد سعيد الناعور، وكان في استقبالهم رئيس قسم العمليات العقيد طيار سعيد غريب المزروعي، والعقيد طيار جمال المطروشي، والنقيب طيار ناصر تريم، والمساعد أول ملاح حمدان سرور بإدارة جناح الجو.

وبدأت الزيارة بطلعة جوية للاطلاع على الحركة المرورية وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذه الظروف والهادفة إلى تقييد حركة تنقل العمال بواسطة الحافلات في الطرق الداخلية والخارجية في إمارة الشارقة، ومتابعة سير العمل على النقاط المرورية بالطرق الرئيسة، ومناطق تجمع العمال بمدينة الشارقة، للاطلاع والاطمئنان على تقيد الجهات التي تقوم بتشغيل أعداد كبيرة من العمال والتزامها بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

تأتي هذه الجولة الاستطلاعية التي شملت منطقة الصجعة، والمناطق الصناعية لرصد أي تجمعات عمالية فيها، انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على أمن وسلامة المجتمع، وذلك بتوجيه رسائل تنبيه للشركات والمؤسسات المخالفة بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية الصادرة عن الجهات الحكومية.

كما شملت الجولة الاطلاع على سير العمل في النقاط المرورية على شارعي الشيخ محمد بن زايد، والإمارات، إضافة لشارع الاتحاد، والنقاط الأمنية بمنطقة الصجعة، وذلك لرصد الحافلات العمالية التي تتبع للشركات، والمخالفة للإجراءات والتدابير التي تقوم بتنفيذها الفرق المختصة للحد من انتشار الفيروس، وتحقيق الأمن والسلامة لأفراد المجتمع من مواطنين، ومقيمين وزوار.