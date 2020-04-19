الامارات | المعاشات: صرف 319 مليون درهم معاشات للمتقاعدين والمستحقين عن شهر أبريل غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن المعاشات: صرف 319 مليون درهم معاشات للمتقاعدين والمستحقين عن شهر أبريل غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين التابعين للهيئة عن شهر أبريل غدا من خلال العمل عن بعد.

وقالت الهيئة إن قيمة المعاشات التي سيتم صرفها لهذا الشهر تبلغ 319 مليونا و191 ألفا و543 درهما مقارنة بنحو 307 ملايين و648 ألفا و699 درهما لشهر أبريل من العام الماضي أي بزيادة قدرها 11 مليونا و542 ألفا و844 درهما، ويبلغ عدد المستفيدين من المعاشات لهذا الشهر 16465 متقاعدا و7347 مستحقا، مقارنة بـ16098 متقاعدا و6958 مستحقا عن نفس الشهر من العام الماضي.

وأوضحت أنه إضافة إلى ذلك سيتم صرف معاشات المتقاعدين والمستحقين المدينين والعسكريين الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية، وتبلغ قيمة المعاشات التي سيتم صرفها 258 مليونا و666 ألفا و412 درهما، نصيب المتقاعدين والمستحقين المدنيين منها 44 مليونا و99 ألفا و912 درهما، ونصيب المتقاعدين والمستحقين العسكريين منها 214 مليونا و556 ألفا و502 درهم، وبلغ عدد المدنيين المستفيدين من هذه المعاشات 5916 متقاعدا ومستحقا، بينما بلغ عدد العسكريين المستفيدين من هذه المعاشات 11609 متقاعدا ومستحقا.

وأكدت الهيئة التزامها بصرف المنافع التأمينية المقررة إلى الفئات المستفيدة في الوقت المحدد، حيث تأخذ الهيئة بعين الاعتبار الظروف الراهنة التي تتطلب مستوى من الجاهزية أعلى من الأوقات العادية وذلك للقيام بكافة مسؤولياتها على أكمل وجه، مشيرة إلى هذه المرحلة تتطلب المزيد من التعاون والتكاتف من أجل العبور منها بسلام وأمان.