الامارات | محمد بن راشد يُطلق حملة لتوفير 10 ملايين وجبة للأفراد والأسر المتعففة خلال شهر رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يُطلق حملة لتوفير 10 ملايين وجبة للأفراد والأسر المتعففة خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، بإطلاق حملة لتوفير 10 ملايين وجبة أو ما يعادلها من طرود غذائية خلال الشهر الفضيل للأفراد والأسر المتعففة، وذلك وفقاً لما جاء في تغريدة نشرها سموّه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وستكون الحملة بإشراف الشيخة هند بنت مكتوم.

حيث قال سموّه: "وجّهنا اليوم بإطلاق حملة لتوفير 10 ملايين وجبة أو ما يعادلها من طرود غذائية خلال الشهر الفضيل للأفراد والأسر المتعففة.. الحملة ستكون بإشراف الشيخة هند بنت مكتوم، حفظها الله، وهي أقرب وأنبل من وجدت لرعاية هذه الحملة الإنسانية في هذه الأوقات الاستثنائية".



وأضاف سموّه: "إطعام الطعام، وخاصة ونحن على أبواب الشهر الفضيل، هي أولوية إنسانية ومجتمعية تفرضها ظروف أكبر أزمة يمر بها العالم من حولنا.. أزمة أظهرت معدن دولتنا الأصيل وروح الخير المتجذرة في المجتمع.. لن يمرض أحد.. ولن يحتاج أحد.. ولن يجوع أحد على أرض الإمارات دون أن يهتم به الجميع".