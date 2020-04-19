"بروفيس" تطلق دروس عن بعد لدعم جهود "خلك في البيت" في الإمارات

أطلقت "بروفيس"، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة العقارات في الإمارات العربية المتحدة، دروس عن بعد لدعم جهود "خلك في البيت" في الإمارات عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، مجاناً ولجميع سكان الإمارات، وذلك من خلال تقديم الدروس الرياضية والترفيهية لدعم توجيهات الجهات الحكومية المتعلقة بضرورة بقاء الأشخاص في منازلهم حفاظاً على سلامتهم.

ويمكن لأي مستخدم لشبكة الإنترنت المشاركة في سلسلة من الدروس التي يتم بثها عبر خدمة Facebook Live التي تركز على اللياقة البدنية والصحة الجسدية والنفسية، بما يشمل التأمل، واليوغا، وزومبا، وبيلاتيس، وتمارين القلب، وتمارين تخفيف الوزن وتدريبات القوة الجسدية، والباليه، وغيرها الكثير عبر الرابط https://www.facebook.com/provis.estatemanagement/ .

وقالت دانا عوض، المدير التنفيذي في "بروفيس": "تدير 'بروفيس' العديد من النوادي الرياضية والمرافق الترفيهية في المجمعات التي تديرها في الإمارات والتي تم غلقها مؤقتاً كجزء من جهود الحكومة للتعامل مع الظروف الحالية استناداً إلى التعليمات التي تفرض التباعد الاجتماعي، وتدعو الأشخاص إلى البقاء في منازلهم لضمان الحفاظ على صحتهم."

وأضافت: " المدربين المتخصصين يمتلكون المهارات والخبرات التي ستمكنهم من مساعدة الناس في مختلف أنحاء الدولة على الاستمتاع بوقتهم أثناء تواجدهم في منازلهم، ومواصلة أداء التمرينات الرياضية بمشاركة عائلاتهم، حفاظاً على صحتهم، لا سيما في هذه المرحلة".

يشار إلى أنه يومياً وحتى نهاية أبريل، يمكن للمجتمع الإماراتي مشاهدة التمارين المختلفة بشكل مباشر، والوصول إلى التسجيلات الخاصة بهذه الأنشطة من خلال صفحة "بروفيس" على "فيسبوك".

وتستضيف "بروفيس" سلسلة من المسابقات الممتعة والمسلية للعائلات والأفراد للمشاركة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة والتي تركز على العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية.

لمعرفة المزيد والانضمام إلى الحلقات المباشرة، يرجى زيارة:

https://www.facebook.com/provis.estatemanagement/