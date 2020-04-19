منتجات و تقنيات إنسينكراتور التابعة لإيمرسون تشهد نمواً ملحوظا نتيجة دخول قطاعات حيوية جديدة

أعلنت شركة إنسينكراتور، وحدة الأعمال التابعة لشركة إيمرسون (المدرجة في بورصة نيويورك باسم (EMR وأكبر مصنّع لمنتجات التخلُّص من مخلفات الطعام ومنتجات توفير المياه الساخنة في أوقات قياسية، عن ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على منتجاتها في الإمارات والمنطقة إلى جانب دخول هذه المنتجات إلى قطاعات خدمية حيوية جديدة.

ويعزو محمد كرم، مدير تطوير الأعمال في شركة إنسينكراتور لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، هذا النمو وزيادة الطلب على المنتجات إلى وجود توجه عام لدى الجميع بأهمية اعتماد وسائل تقنية متقدمة توفر مستويات عالية من النظافة والصديقة للبيئة. وأكد محمد كرم على أن أحد الأهداف الرئيسية وراء تأسيس الشركة وإطلاق منتجتها في العام 1927 كان بالدرجة الأولى يتمحور حول النظافة وتطور فيما بعد ليشمل الاستدامة في استخدامات الطاقة والموارد. ونوه كرم في هذا السياق بزيادة درجة الوعي لدى أفراد المجتمع الإماراتي خاصة في هذه الأيام بأهمية المحافظة على بيئة نظيفة والاقتصاد في استخدام الموارد لاسيما المياه والطاقة والابتعاد عن الهدر قدر الإمكان.

تجدر الإشارة إلى أن محفظة ابتكارات إنسنكراتور تشمل مجموعة واسعة من المنتجات بما فيها منتجات التخلص من مخلفات الطعام بطريقة صحية وآمنة تمنع انتشار البكتريا والجراثيم التي تسبب الأمراض إلى جانب منتجات توفير المياه السخنة للطبخ والمشروبات الساخنة عند وحسب الحاجة بحيث تحد هذه المنتجات من هدر المياه والطاقة في نفس الوقت. وتتوفر هذه المنتجات في أسواق المنطقة للاستخدامات المنزلية وقطاع الأعمال. وقد شهدت الفترة الماضية دخول منتجات الشركة إلى قطاعات حيوية وخدمية جديدة.