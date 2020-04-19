مساهمو "مجموعة أغذية" يوافقون على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الخامس عشر

عقدت "مجموعة أغذية ش.م.ع"، إحدى شركات إنتاج الأغذية والمشروبات الرائدة في المنطقة، جمعيتها العمومية السنوية الخامسة عشر يوم الخميس 16 إبريل الجاري خلال "مؤتمر عبر الفيديو". ووافق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% أي ما قيمته 90 مليون درهم. كما قامت الجمعية العمومية بإنتخاب مجلس إدارة "أغذية" الجديد، حيث تم انتخاب السادة سعادة خليفة سلطان السويدي وسعادة سالمين عبيد العامري وسعادة خميس محمد الشامسي وسعادة خلف عبدالله الحمادي والسيد غيانلوكا فابري والسيد سيف الدين روباوالا والسيد جيل ادوتفي أعضاء لمجلس الادارة الجديد. كما تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال.

وكانت مجموعة أغذية أعلنت سابقاً، أن أرباحها الصافية قد بلغت 137 مليون درهم، في حين بلغت إيراداتها الصافية ما قيمته 2.04 مليار درهم. وسجلت الشركة نمواً في إيراداتها بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعاً بتوسعها الجغرافي وتنوع محفظة المجموعة.

وارتفعت مساهمة قسم الأعمال الإستهلاكية في "مجموعة أغذية" إلى 56 بالمئة في العام 2019 مقابل 54 بالمئة في العام الذي سبقه. وساهم قسم توزيع عبوات المياه سعة 5 جالون على المنازل والمكاتب في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطاع المأكولات إلى جانب عمليات المجموعة في المملكة العربية السعودية والكويت، في تحقيق النمو المسجل قي قطاع الأعمال الاستهلاكية. وحقق قسم الأعمال الزراعية في "أغذية" والذي يتألف من "المطاحن الكبرى للدقيق" و"أجريفيتا للأعلاف الحيوانية" توقعات السوق مدفوعاً بأعمال قسم الدقيق، حيث شهدت أحجام المبيعات نمواً قوياً في كل من مبيعات التصدير وتوسعاً في مبيعات التجزئة بالأخص في الإمارات الشمالية، بالإضافة إلى تجارة القمح.

وقال سعادة المهندس ظافرعايض الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: "إن نتائج أغذية المالية للعام 2019 تُعد مؤشراً إيجابياً على متانة المجموعة في الحفاظ على حصتها الرائدة في السوق وزيادة الإيرادات على الرغم من أنه كان عاماً مليئاً بالتحديات في مختلف أنحاء المنطقة. وهذا دليل على أن أغذية تتمتع بالمرونة والقوة التي تؤهلها للمحافظة على ثقة المساهمين، مع الاستمرار في توافقها الثابت مع أجندة التنوع الاقتصادي في الدولة وخارجها".

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من جهته، قال سعادة المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة أغذية" بالإنابة: "لقد أظهر نمو إيراداتنا مدى القوة التي تتمتع بها أعذية والمدفوعة بتنوع محفظة منتجاتنا وتوسّعنا الجغرافي. وعلى الرغم من أجواء الأنشطة التنافسية والحادة في مختلف القطاعات، فإننا سوف نواصل ترسيخ مكانتنا الرائدة فيما يتعلق بحصتنا السوقية على الرغم من اشتداد عروض الأسعار الترويجية والتغيّر في سلوك المستهلكين".

وأضاف الظاهري: "إن جهودنا المستمرة لخفض التكاليف عبر مختلف قطاعات أعمالنا وتركيزنا على الابتكار، هي جزء من التزامنا بالنمو المستدام للإيرادات في حين تبقى أولوياتنا منصبّة على تزويد عملائنا بجميع أنواع المواد الغذائية و والمشروبات والأعلاف التي تتمتع بأعلى معايير الجودة الموثوقة".

وتشمل الإنجازات الرئيسية التي حققتها "مجموعة أغذية" في العام 2019، افتتاح "مركز البحث التكنولوجي للتغليف" الجديد في العين والمخصص لتطوير تقنيات تغليف أكثر استدامة، وهو جزء من التزام المجموعة بالاستدامة. كما أعلنت "أغذية" عن مبادرات خاصة بالاستدامة قامت بها المجموعة خلال معرض جلفود 2019، حيث أطلقت منتجها المبتكر الجديد "العين زيرو برومات"، أول علامة مياه شرب تجارية معبأة خالية من البرومات في المنطقة و"صندوق مياه العين" وهو الأول من نوعه أيضاً في المنطقة، بالإضافة إلى طرح منتج طحين مدعّم بفيتامين "د" للمرة الأولى في المنطقة وهو "دقيق المطاحن الكبرى المدعم بفيتامين د".