الامارات | «التربية» تعتمد جدول حصص الدراسة عن بُعد في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تعتمد جدول حصص الدراسة عن بُعد في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 19 أبريل 2020

اعتمدت وزارة التربية والتعليم جدول حصص التعلم عن بعد خلال شهر رمضان، للمراحل التعليمية المختلفة، بداية من مرحلة ما قبل رياض الأطفال وحتى التعليم الثانوي، وتضمن تخفيض زمن الحصة حتى 30 دقيقة.

وأفاد دليل الحصص الجديد الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن عدد حصص مرحلة ما قبل رياض الأطفال خمس حصص أنشطة تكاملية أسبوعياً، ويتم تنفيذ الأنشطة من قبل الطالب، أما عدد حصص رياض الأطفال فيكون 15 حصة لست مواد، هي اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية، مع ضرورة وجود دعم من شخص بالغ لطلبة هاتين المرحلتين، وبالاعتماد على توجيهات المعلم في الفيديوهات التعليمية.

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وأوضح الدليل أن عدد الحصص للحلقة الأولى (الصفوف من الأول إلى الرابع)، 15 حصة، ومدة كل حصة 30 دقيقة، وذلك لسبع مواد، هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية/ التربية الأخلاقية، والرياضيات، والعلوم، والتصميم والتكنولوجيا، وللحلقة الأولى التي تدرس اللغة الصينية 16 حصة، أما الحلقة الثانية (للصفوف من الخامس إلى الثامن)، فعدد الحصص 17 حصة لثماني مواد، هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية/ التربية الأخلاقية، والرياضيات، والعلوم، والتصميم والتكنولوجيا، والتربية البدنية والصحية، ومدة كل حصة 30 دقيقة، فيما عدد الحصص للمرحلة نفسها التي تدرس اللغة الصينية فيكون 18 حصة، ومسار النخبة 20 حصة.

وبالنسبة لجدول الحلقة الثالثة (الصفوف من التاسع إلى 12)، فإن عدد الحصص للطلبة المسار العام (14 مادة) والمسار العام ثلاثي اللغة (15 مادة)، هو 20 حصة، ومدة كل حصة 30 دقيقة، ولطلبة المسار المتقدم والمسار المتقدم ثلاثي اللغة 21 حصة، أما مسار النخبة فيبلغ عدد حصصه 22 حصة، والمسار التطبيقي 20 حصة، كما حدد الدليل عدد حصص أكاديميات العلوم الزراعية، والفنون الإبداعية، والعلوم الرياضية، وصيانة الطائرات.

وأشار الدليل إلى أن اليوم الدراسي للحلقة الأولى يبدأ في تمام الواحدة و45 دقيقة ظهراً حتى الثالثة و25 دقيقة عصراً، وللحلقة الثانية يبدأ في 11 صباحاً حتى الواحدة و30 دقيقة ظهراً، وللحلقة الثالثة يبدأ في 11 صباحاً حتى الثانية وخمس دقائق ظهراً.

أما حصص التربية البدنية، فقررت الوزارة أن تكون حصة واحدة للطلبة من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر، خلال شهر رمضان الفضيل، للمناقشة مع الطلبة حول الممارسات الرياضية الصحية خلال شهر رمضان، والتغذية الصحية، والممارسات اليومية والدراسية خلال الشهر الفضيل.