الامارات | شرطة دبي تضبط سائقين احتالوا على قرار منع انتقال عمال «المقاولات»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تضبط سائقين احتالوا على قرار منع انتقال عمال «المقاولات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتخذت الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي عن طريق دوريات الإجراءات القانونية بحق عدد من السائقين الذين احتالوا على قرار منع انتقال عمال شركات المقاولات خارج الإمارة، بقصر حركتهم داخلها، وعدم السماح بدخول العمالة غير المقيمة بها بحسب نائب مدير الإدارة العقيد جمعة بن سويدان الذي أشار إلى أن هؤلاء الأشخاص استخدموا مركبات شخصية لنقل العمال من إمارات أخرى إلى دبي بدلاً من الحافلات لكن تم رصدهم.

وقال ابن سويدان: إن «قرار منع نقل عمال شركات المقاولات يهدف إلى تقليل الاختلاط بينهم، وتوفير أكبر قدر من الوقاية لهذه الفئة، وتقليص فرص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما أنه يأتي في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الرامية للحفاظ على الصحة العامة، وتنفيذًا للتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة بالدولة، ولما تقتضيه المصلحة العامة وسلامة مختلف شرائح المجتمع».

وأضاف خلال إشرافه على نقاط تمركز الدوريات على شارع الإمارات في الاتجاه من إمارة الشارقة إلى دبي إنه تم التأكيد على الدوريات المرورية بضرورة تشديد الرقابة على الحافلات التي تقل العمالة غير المقيمين في الإمارة، واستيقاف المركبات التي لا تلتزم بقرار المنع واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم.