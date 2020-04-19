شراكة استراتيجية بين جوبتر لإرشاد الأعمال و in5 لتقديم جلسات توجيه مركزة للشركات الناشئة ورواد الأعمال

أعلنت شركة جوبتر لإرشاد الأعمال (JBM)، المنصة المتخصصة بإرشاد وتوجيه الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، عن عقد شراكة استراتيجية مع in5، حاضنة الأعمال الهادفة إلى تعزيز روح المبادرة والابتكار على الصعيد المحلي. تهدف الشراكة إلى تقديم الإرشاد والتوجيه الصحيح والفاعل لرواد الأعمال لمساعدتهم على تجنب الأخطاء والتغلب على الصعوبات والتحديات أثناء مرحال تأسيس شركاتهم وتطويرها.

تأتي هذه الشراكة على أعتاب التأثيرات الجسيمة التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا المستجد على العديد من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. فقد أظهر استطلاع تم إنجازه مؤخرًا أن واحدًا من بين خمس أصحاب الأعمال يدرك أن تغير المناخ والكوارث الطبيعية تشكل تهديدًا لأعمالهم، إلا أن ما يقارب 77٪ منهم لم يضع خطة لمواجهة هذه الكوارث والأزمات. لهذا، فإن التأثير المترتب لأي من هذه الكوارث قد يعني أن ما يقارب 40٪ من الشركات الصغيرة لن تفتح أبوابها أبدًا بعد انتهاء الكوارث الطبيعية الكبرى، مثل وباء فيروس كورونا المستجد.

يشكل المرشدون الضليعون والمتمرسون ركائز أساسية لنجاح الشركات الناشئة. تهدف شراكة منصة جوبتر مع حاضنة الشركات الناشئة in5 إلى مساعدة أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال على الوصول إلى نخبة من أفضل المدراء التنفيذيين والخبراء من مختلف مجالات الأعمال للتصدي لمشاكل محددة قد يواجهونها في إدارة عملياتهم، أو مساعدتهم على تغيير مسار أعمالهم بطريقة إيجابية وفاعلة لخدمة احتياجات عملائهم بصورة أفضل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين جوبتر لإرشاد الأعمال و in5 سارية حتى نهاية شهر مايو 2020 وتركز على دعم وتعزيز مجتمع ريادة الأعمال. تمكّن هذه الشراكة رواد الأعمال من حجز 6 جلسات إرشاد مجانية مدة كل منها 15 دقيقة مع 6 مرشدين مختلفين، أو 3 جلسات مجانية مدة كل منها 30 دقيقة مع 3 مرشدين مختلفين يقوم رواد الأعمال أنفسهم باختيارهم للحصول على مشورة عملية تتسم بالسرية الكاملة فيما يتعلق حول إنشاء شركاتهم، المشاريع الجديدة، تطوير الاستراتيجية، الاستشارات القانونية والمالية، تحليل البيانات، الاطلاع على أحوال السوق، الامتثال التنظيمي، الموارد البشرية، التسويق واستراتيجيات المبيعات وغيرها الكثير. كما سيحصل أعضاء in5 على خصم بنسبة 10٪ على جميع الخدمات التي تقدمها منصة جوبتر لإرشاد الأعمال. يتمتع المرشدون المرخّصون على منصة جوبتر بخبرات هائلة في مجال ريادة الأعمال ولديهم معرفة متعمقة تمكنهم من فهم الفروق الدقيقة في مراحل العمل المختلفة، سواء كانت مرحلة ما قبل بدء التشغيل، أو بدء التشغيل، وحتى تصل إلى مصاف الشركات المكتملة والناضجة.

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وبهذه المناسبة، علقت السيدة رينوكا رينوكا جونجهالي، مؤسسة منصة جوبتر لإرشاد الأعمال، قائلة: "نحن سعداء للغاية لعقد هذه الشراكة الاستراتيجية مع حاضنة الأعمال in5 بهدف تشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة وتعزيز قدراتهم، خاصة في الظروف الراهنة. يمكّن التوجيه الفعال والإرشاد المدروس رواد الأعمال من فهم التحديات المعقدة والمصاعب المستجدة التي قد يواجهونها، ومن ثم إيجاد حلول عملية لها حتى تتمكن شركاتهم من الاستمرار والنجاح."

نظرًا لانتشار كوفيد-19 وما نجم عنه من ضرورة ممارسة التباعد الاجتماعي، تحتل منصة جوبتر لإرشاد الأعمال مكانة فريدة في المنطقة، كونها المنصة الوحيدة المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط التي تقدم خيار الصوت والفيديو والدردشة الحية، مما يجعلها المنصة الأسهل والأسرع والأكثر فعالية من حيث التكلفة لتمكين رواد الأعمال من التواصل الفوري مع الخبراء أونلاين عبر المنصة، بدلاً من تأجيل النظر في مشاكلهم إلى وقت آخر.

هذا وستقوم منصة جوبتر خلال فترة هذه الشراكة بعقد ندوات تعليمية أونلاين لمناقشة مواضيع مختلفة مثل الأزمات والكوارث، وتخطيط استمرارية الأعمال، وإدارة المخاطر، وخصوصية البيانات، والاتصالات خلال الأزمات، وغيرها من المواضيع المهمة.

يمكن للأعضاء الراغبين بتلقي الإرشاد والتوجيه الاستفادة من الجلسات المجانية وذلك تنزيل تطبيق جوبتر المتوفر على كل من IOS ومتجر جوجل بلاي، ومن ثم حجز الخدمة المناسبة. لمعرفة المزيد عن منصة جوبتر لإرشاد الأعمال، الرجاء زيارة https://jbm4u.com/#/home