استجابة توزع (1570) حقيبة ايوائية لنازحي الجوف وامانة العاصمة في مأرب

وزعت مؤسسة استجابة للاعمال الانسانية والإغاثية اليوم بمأرب ( 1570 )حقيبة إيوائية لنازحي الجوف و امانة العاصمة ومديرية نهم في مأرب . وتتضمن تلك الحقائب المقدمة من الجمعية الكويتية للإغاثة ضمن مشروع (الكويت الى جانبكم) على أثاث منزلي عبارة عن فرش وبطانيات وبسط وأدوات منزلية وأواني الطبخ والماء واسطوانة غاز. وأوضح محمد علي سليم مدير مشاريع مؤسسة استجابة في إقليم سبأ أن مشروع توزيع الحقائب الايوائية ياتي ضمن المشاريع الانسانية والاغاثية التي تقوم بها المؤسسة وتحظى باهتمام كبير من الاشقاء في دولة الكويت ممثلة بالجمعية الكويتية للاغاثة التي لبت نداء الاستغاثة الذي أطلقته المؤسسة لمساندة النازحين من الأحداث الاخيره مطلع الشهر الماضي من محافظة الجوف ومديرية نهم وبعض مديريات محافظة مأرب.

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