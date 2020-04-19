مبادرة لدعم أبطال خط الدفاع الأول في مكافحة جائحة فيروس كورونا

تطلق مجموعة هنكل الألمانية مبادرة في إطار نشاطات حملة المسؤولية الاجتماعية للشركة بهدف حماية أبطال خط الدفاع الأول ودعمهم في صد جائحة فيروس كورونا ومواجهة هذه الأزمة معاً.

#SupportFrontliners أو #شكرا_خط_دفاعنا_الأول هي مبادرة تهدف إلى حماية جميع الكوادر الطبية والبشرية في قطاع الصحة والتجزئة وخدمات التوصيل السريعة الذي يعملون على مدار الساعة، وذلك بهدف مساعدتهم في الحفاظ على بيوتهم آمنة أيضاً من خلال المشاركة بتوزيع منتجات التنظيف اللازمة من وحدة أعمال الغسيل والعناية بالمنزل للاستخدام الشخصي. تعد هذه المبادرة جزءاً من خطة التضامن العالمية المخصّصة لدعم فرق العمل المعنية والمجتمعات التي تواجه الوباء العالمي. كما يتضمن برنامج التضامن العالمي مساعدات مالية إلى جانب توزيع المنتجات.

وصرّح أحمد ناصر، نائب رئيس مجموعة هنكل الشرق الأوسط وتركيا والمبيعات في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ "نريد أن نعبّر عن مدى تقديرنا وامتناننا للجهود الاستثنائية التي يبذلها أبطال خط الدفاع الأول الذين يعملون بكدّ وتفاني في هذا الوقت العصيب، ونشكرهم على تضحياتهم وحرصهم على أمن وسلامة مجتمعنا. فبينما تتكاتف جهود الكوادر المعنية بمكافحة جائحة فيروس كورونا التي تعمل بلا كلل لنبقى آمنين مع عائلاتنا، عزمنا على الالتزام بدعمهم وحماية أنفسهم وأحبائهم أيضاً. لقد أتممنا المرحلة الأولى من المبادرة لتنفيذها خلال الأيام المقبلة والمشاركة بتوزيع منتجات هنكل من مطهّر داك الشامل ومنظّف الغسيل برسيل في جميع أنحاء الإمارات، وتليها باقي الأسواق في الأسابيع القادمة."

سيتم توزيع مطهّرات ومنظّفات الغسيل على العاملين في قطاعات الصحة المعنية في تأمين صحة وسلامة مرضى الوباء، وعلى العاملين في قطاعات التجزئة وخدمات التوصيل المتفانين في أعمالهم على مدار الساعة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان والبحرين.

لمحة عن هنكل

تحظى شركة هنكل بحضور عالمي بارز عبر محفظة متوازنة ومتنوعة من المنتجات. وتحتل الشركة اليوم مكانة رائدة عبر وحدات أعمالها الثلاثة وذلك بفضل علاماتها التجارية القوية والتزامها بالابتكار والحلول التكنولوجية المتطورة. حيث تعد وحدة أعمال هنكل لتقنيات المواد اللاصقة من أكبر الشركات الرائدة عالمياً في سوق المواد اللاصقة وتغطي عملياتها جميع القطاعات في جميع أنحاء العالم. وفيما يخص منتجات الغسيل والعناية المنزلية والشخصية، تقدم هنكل مجموعة مميزة من المنتجات التي تحظى بشهرة وانتشار واسعين في العديد من الأسواق والفئات في جميع أنحاء العالم. وتفخر هنكل اليوم بأكثر من 140 عاماً من النجاح منذ تأسيسها في العام 1876. وقد سجلت الشركة في عام 2019 مبيعات بلغ قدرها أكثر من 20 مليار يورو، وبلغت أرباحها التشغيلية المعدلة 3.2 مليار يورو. وتوظف هنكل أكثر من 52000 ألف شخص على مستوى العالم، يمثلون فريقاً شديد التنوع توحده ثقافة راسخة وهدف مشترك هو تحقيق قيمة مستدامة، وقيم مشتركة. وباعتبارها شركة رائدة في مجال الاستدامة، حققت هنكل مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات والتصنيفات العالمية، وهي مدرجة في بورصة داكس الألمانية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.henkel.com