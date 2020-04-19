مراكز «آمر» الـ 70 تعمل عن بُعد

دبي ( الاتحاد) أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، تفعيل منظومة «العمل عن بُعد» في كافة مراكز آمر النموذجية المنتشرة في إمارة دبي، والبالغ عددها 70 مركزاً، منوهةً بأن المراكز تم تمديد إغلاقها حتى إشعار آخر، وتأتي هذه الخطوة ضمن توجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الرامية إلى تعزيز سلسلة التدابير الوقائية والاحترازية التي تتبعها، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، كما تأتي اتباعاً لتوجيهات اللجنة العليا للأزمات والطوارئ في دبي لتمديد برنامج التعقيم الشامل على مدار 24 ساعة.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته إقامة دبي «عن بُعد» مع مجموعة من ملاك مراكز «آمر» النموذجية المعنية بتقديم خدمات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

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