رصد 8 تحديات «تقنية» خلال التعلّم عن بُعد

دينا جوني (دبي)

رصدت وزارة التربية والتعليم ثمانية تحديات تقنية خلال تطبيق التعلّم عن بُعد، والتي يعمل قسم الدعم الفني في برنامج محمد بن راشد للتعلّم الذكي على توفير الحلول المناسبة لها. كما وجّه البرنامج «رواد التغيير» في مدراء مدارس الحكومية بتطبيق عدد من الخطوات «التصحيحية» سواء في الجانب الإداري أو التعليمي على منصة التعلم الذكي وبرنامج المنهل الإلكتروني، والتي من شأنها تيسير عملية التعلّم عن بُعد.

وتهدف مبادرة «رواد التغيير» التي أطلقتها وزارة التربية خلال الفصل الدراسي الأول، إلى تفعيل أدوات التعلم الذكي في المدارس واستخدامها بطريقة مثلى لتحسين جودة التعلم والتعليم وتمكين الكادر التعليمي والطلاب من اكتساب مهارات القرن الواحد والعشرين لتحقيق رؤية دولة الإمارات بنظام رفيع المستوى خلال السنة الدراسية الحالية.

وأشارت الوزارة إلى أن التحديات تتركز بشكل عام خلال الحصص المتزامنة التي يتواصل فيها المعلم مع الطلبة بشكل مباشر في نفس التوقيت. ومن أهم تلك التحديات خروج الطلبة أو تحكم الطلبة بزملائهم أو بكتم الصوت لدى المعلم. وقد عممت الوزارة على المدارس حلاً مؤقتاً لتخطي تلك المشكلة إلى حين إيجاد حلّ نهائي للموضوع الذي اشتكى منه الكثير من الطلبة وأولياء الأمور.

ومن التحديات الأخرى عدم ظهور أيقونة التقويم، وهي ليست أساسية لجدولة الحصص، حيث إن بإمكان المعلم الدخول للشعبة وبدء البث ومن ثم التحاق الطلبة به.

أما عدم ظهور أيقونة «الاجتماع الآن» عند بعض المعلمين، فحلّها يتمثل بقيام مالك الشعبة الإداري ببدء البث وإدخال المعلم صاحب الحصة، مع ضرورة إرسال ايميل المعلم لقسم الدعم الفني لعمل اللازم مع رقم البلاغ المقدّم. وجاري أيضاً العمل على حل عدم ظهور أيقونة المحادثة لدى بعض المعلمين فجاري العمل، أما بالنسبة لاختفاء بعض الشعب عن منصة التعلّم الذكي، ليس هناك أي خلل يسبب الاختفاء التلقائي وإنما حذفت من قبل أحد ملاك الشعبة. ونصحت الوزارة بأن يكون جميع المعلمين أعضاء، أما ملاك الشعبة فقط فهم فقط مدراء المدارس ومنسق التعلم الذكي المسؤول عن المدرسة. ويمكن للطلبة الذين تظهر لهم أيقونة المفتاح لكن ليس لديهم صلاحية الدخول إلى منصة التعلّم الذكي، فحلها يكون بالتواصل مع إدارة التعلّم الذكي في الوزارة، وتزويدها بقائمة أسماء الطلبة وبريدهم الإلكتروني لإعطائهم الصلاحية في اليوم نفسه. وفي حال طلب من الإدارات إضافة أي شخص ليس على قوة المدرسة لأي شعبة على ال Microsoft Teams يتم إضافته كعضو وليس كمالك من خلال حساب «الأدمن» المرسل لإدارة المدرسة.

المنهل

دعت الوزارة «رواد التغيير إلى إجراء بعض التغييرات على برنامج المنهل لتذليل العديد من التحديات التقنية في التعلّم عن بُعد. ومن تلك الإجراءات أن تكون جميع بيانات الكادر الإداري، والمعلمين، والطلبة، وأولياء الأمور محدثة على المنهل لتسهيل عملية حصولهم على حسابات صحيحة ببوابة التعلم الذكي، والتأكد من ربط المعلمين بالشعب الصحيحة لتفادي ظهور المقررات الخاطئة للمعلم على بوابة التعلم الذكي. والتأكد من أنه لدى المعلم مهام وصلاحيات، ووجود البريد الإلكتروني الوزاري فقط بخانة بيانات الكادر الإداري والتعليمي، وتتم إضافة المعلمين الجدد ومعلمي «علّم لأجل الإمارات» من التشكيلات المدرسية من خلال تواصل مدراء المدارس مع مدراء النطاق وطلب ذلك، وتعديل الجداول على بوابة التعلم الذكي بما يتناسب مع جدول التعلم عن بعد. ولفتت الوزارة أنه في حال وجود تحديات أخرى، فعلى «رواد التغيير» مشاركتها على مجموعة الرواد المخصصة، لافتة إلى أن التقيّد بالملاحظات والتوجيهات سيخفف من أعباء التحديات على الجميع كفريق واحد.