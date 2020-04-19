«خيرية أم القيوين» توصل «المير» للمنازل

سعيد أحمد (أم القيوين)

أطلقت جمعية أم القيوين الخيرية مبادرة بتوصيل المير الرمضاني لمساكن 1700 أسرة مواطنة و300 أسرة مقيمة بالإمارة.

وقال عيسى علي بولحيول، مدير جمعية أم القيوين الخيرية: «إنه تم توفير 18 ألف سلعة غذائية مكونة من 9 أصناف رئيسة تكفي الأسرة لمدة شهر، ويتم توصيلها إلى مساكنهم في مختلف المناطق، من دون الحاجة لحضور المستفيدين إلى مقر الجمعية أو إعطائهم كوبونات شراء من مراكز التسوق، تجنباً للتجمعات، التي قد تؤدي إلى تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا».

وأشار إلى أنه تم توفير عدد من سيارات الشحن، ستقوم بتوصيل المواد الغذائية إلى منازل الأسر، على مراحل، الأولى بدأت أمس وتشمل 400 أسرة مواطنة، وتستمر لـ3 أيام تقريباً.

وأضاف عيسى بولحيول: إن «لا تشلون هم» شجعت الكثير من أهل الخير والمحسنين والمواطنين على المساهمة في توفير المواد الغذائية للأسر المواطنة والمقيمة المحتاجة، وكذلك للأفراد الفقراء، لافتاً إلى إن الجمعية لديها باحثون يقومون بدراسة الحالات المحتاجة وتلبية متطلباتها الضرورية من دون تأخير، من أجل التخفيف من معاناتهم. وأكد أنه بمتابعة الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة الجمعية، فإنها على استعداد لتوفير مواد غذائية إضافية للأسر المحتاجة غير مسجلة لديها، مؤكداً إن الدواء والغذاء يعتبران أساسيين، ولن تتأخر الجمعية في توفيرهما للمحتاجين.