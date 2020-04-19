مواطنون: «خليفة الإنسانية» كفّت ووفّت

السيد حسن (الفجيرة)

واصلت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، توزيع المير الرمضاني السنوي لعام 2020 على 44001 أسرة في مختلف إمارات الدولة.وأقبل المواطنون على 27 نقطة تم تحديدها في مختلف إمارات الدولة لتوزيع المير الرمضاني لهذا لعام، وأبدوا سعادتهم بهذه المبادرة السنوية التي تقوم بها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مؤكدين أنها إضافة نوعية في العمل الخيري المستمر على مدار العام وأن المؤسسة كفّت ووفّت.

وقال خالد عبدالله آل علي: «مبادرة تستحق الثناء والإشادة، لأن المير هذا العام سخي وجاء ليواكب أحداثاً صعبة يمر بها الوطن والمواطن وهي أزمة فيروس كورونا، والحمد لله الطرد الغذائي الذي يتم تسليمه لنا عبارة عن سلة أساسية ومهمة للغاية مثل الطحين والزيت والسكر والشاي والأرز والمكرونة والصلصة وغيرها من المواد الغذائية».

من جانبه، قال جاسم أحمد إبراهيم: «ما يلفت النظر في المير الرمضاني هذا العام هو التنظيم الدقيق من قبل مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، خاصة أن هناك تحديات مع فيروس كورونا».

وأضاف إبراهيم: «أعتقد مع هذا الطرد لن تحتاج أي أسرة لأي سلعة أو مواد غذائية إضافية خلال شهر رمضان المبارك، لأن الطرد الغذائي كافٍ ويغطي كافة احتياجات الأسر وبكميات مناسبة جداً، وهذا سيجعلنا نبقى كما نحن في البيوت ولن نخرج إلى المراكز التجارية لشراء احتياجات شهر رمضان وقد وفرتها لنا المؤسسة، وأتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تلك المبادرات الرائعة».

وقال خلفان الليلي: «ذهبت إلى نقطة توزيع المير الخاص بمؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية بمقر البيت متوحد، وفي الحقيقة لم أنزل من سيارتي واستغرقت المعاملة نحو 15 دقيقة من مراجعة الأوراق حتى وضع الطرد الغذائي في السيارة، ثم غادرت المقر وأنا في غاية السعادة والارتياح لهذا التنظيم الذي يهدف إلى حماية الجميع من تداعيات وعدوى فيروس كورونا، وهذا إنما يدل قطعياً على الإدارة الجيدة للمؤسسة والتوجيهات التي تدعم كل المبادرات الخيرية وتحافظ على سلامة الصحة العامة للمجتمع».

وقال: عدد أفراد أسرتي 9 أفراد والحمد لله حصلت على مواد غذائية مختلفة ومتنوعة تكفي أسرتي لشهر كامل من الطحين والأرز والسكر والزيت وغيرها الكثير، ونشكر القيادة على هذه المبادرات العظيمة التي تخص المواطن وتعتني باحتياجاته الأساسية وتحمل عنه عبء الإنفاق في شهر رمضان الكريم.

وأوضح سالمين داوود، أنه مسجل ضمن قوائم المساعدات الاجتماعية لوزارة تنمية المجتمع، وأخطرتني المؤسسة بحصولي على المير الرمضاني هذا العام، وذهبت بالأمس إلى البيت متوحد وأنا داخل سيارتي وبعد 5 دقائق حمل العمال سيارتي بالمير، ولم يستغرق كل هذا ما بين 15 إلى 20 دقيقة، وأشكر جميع القائمين على هذه المبادرة.