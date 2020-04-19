«التنشئة الوالدية وكورونا» لدعم اليافعين

الشارقة (الاتحاد)

أطلق مكتب الشارقة صديقة الطفل، حملة بعنوان «التنشئة الوالدية وكوفيد-19»، بهدف دعم ومساعدة أولياء الأمور والأسر في التعامل مع الأطفال واليافعين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة من المصادرة الموثوقة، وذلك على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للمكتب ومشروعه «الشارقة صديقة للأطفال واليافعين».

وتترجم الحملة رؤية وأهداف المكتب الرامية إلى دعم الأسر لتوجيه أطفالهم ورعايتهم نفسياً وجسدياً وفكرياً، وتشجيع الوالدين على تعزيز علاقتهم بأطفالهم من خلال ممارسة الأنشطة المشتركة، بالإضافة إلى تزويد أولياء الأمور بالنصائح والإرشادات السليمة في طرق التعــامل مـــع أبنائهم، إلى جانب تقديم الحقائق من المصادر الموثوقة حول فيروس كورونا المستجد للوالدين والأطفال في آن واحد.

وقالت الدكتورة حصة خلفان الغزال، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل: «ضاعف الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العالم جراء انتشار فايروس كورونا المستجد من مسؤولية أولياء الأمور اتجاه أبنائهم، فهم مطالبون بتوفير بيئة آمنة لهم ودعهم نفسياً والإجابة على تساؤلاتهم، والبقاء معهم فترات أطول، وغالباً هو مطالبون بتدريسهم من المنزل».

وأضافت الغزال:«هذه فرصة حقيقية أمام الأهل للتقرب أكثر من أطفالهم واكتشاف مواهبهم وميولهم والبحث عن الأنشطة والبرامج التي تستهويهم، وفي الوقت نفسه تعليمهم قيماً تشحذ شخصياتهم وتثري تجاربهم في الحياة، منها تعليمهم أهمية الحوار، واحترام الآخرين وتقبلهم، وضرورة معرفة المسؤولية الشخصية والالتزام بالواجب الذي تفرضه المتغيرات عليهم».

وعلى الراغبين في الانضمام إلى سلسلة الفعاليات والجلسات والمواضيع التي تطرحها الحملة، متابعة المكتب على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مشروعه «الشارقة صديقة للأطفال واليافعين»

(@ sharjahchildfriendly).