محاكم دبي تستأنف الجلسات القضائية عن بعد

دبي( الاتحاد) أعلنت محاكم دبي عن استئناف الجلسات القضائية الإلكترونية لمحاكماتها «عن بُعد»، اعتباراً من اليوم الأحد، على اختلاف درجات التقاضي الثلاث، الابتدائية والاستئناف والتمييز، وتتيح الخدمة لأفراد الجمهور إمكانية حضور الجلسات «عن بُعد» من أي مكان، من خلال اختيار رقم القاعة الذكية، عبر برنامج الاتصال المرئي، حسب كل دائرة قضائية. وتشكل الخدمة المستحدثة خطوة واسعة نحو تسهيل وتسريع عملية التقاضي، وتتويجاً لسلسلة من الإنجازات الرائدة التي حققتها الدائرة خلال فترة قصيرة.

وراعت محاكم دبي في خدمتها.. السماح للأشخاص بحضور الجلسات، عملاً بمبدأ علنية الجلسات، من خلال تفعيل جلسات الاتصال المرئي، والإعلان عن القاعات الإلكترونية، والاطلاع على ما يجري فيها، كما لو كانوا حضوراً في قاعة المحاكمة العادية.

وأوضحت محاكم دبي، في بيان لها، أن القرار يأتي تماشياً مع الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، حفاظاً على سلامة المجتمع.

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