ملحمة الوفاء.. الشيخة روضة بنت محمد بن خالد آل نهيان*

أبوظبي (الاتحاد) رغم قتامة فيروس «كورونا» الذي جثم على الأنفاس وثبط مفاصل الحياة، إلا أننا نعيش اليوم محطة تاريخية جديدة من الالتحام بين القيادة والشعب، لوحات خضراء من الحب والوفاء نطالعها يومياً تعكس أسمى معاني التعاضد والتضامن الأخوي، ففي الوقت الذي تواجه الدولة هذه الجائحة المتوحشة، متسلحة بأحدث التقنيات مسخرة كل طاقتها المادية والمعنوية لصدها، تتكشف للعالم صور الحب العفوي والتلقائي من أبناء الإمارات من مواطنين ومقيمين، يهتفون باسم الدولة ورموزها مرددين نشيدها الوطني، معلنين وقوفهم ودعمهم لرجال الصفوف الأمامية الذين يواجهون التحدي الوبائي ببسالة منقطعة النظير، كم هي رائعة تلك الومضات العاكسة لروح المحبة! فمن المؤكد أننا بهذه الروح التساندية سنعلن قريباً انتصارنا في المعركة وكتابة قصة نجاح أخرى في الإمارات أساسها الحب والإخلاص وأبطالها كل فرد على هذه الأرض الطيبة.

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