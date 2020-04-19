وفد من سفارة الدولة بالدنمارك يزور دار مسنين

أبوظبي (الاتحاد) زار وفد من سفارة الدولة لدى الدنمارك، برئاسة السفيرة فاطمة خميس المزروعي، دار سولاند للمسنين، حيث اطمأنت على أحوال المقيمين فيها، وتم توزيع الورود عليهم.

وتأتي الزيارة، في إطار تهنئة جلالة الملكة مارغريث الثانية، بمناسبة عيد ميلادها الثمانين، ولتوطيد أواصر الصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة الدنمارك، على جميع المستويات الرسمية والإنسانية.

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