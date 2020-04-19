مسالخ أبوظبي تستقبل 70 ألف ذبيحة في رمضان

أبوظبي ( الاتحاد)

أكدت بلدية مدينة أبوظبي، جاهزية واستعداد مسالخها لاستقبال ذبائح الجمهور كافة، خلال شهر رمضان المبارك، والتي يتوقع أن تقارب 70000 ذبيحة، وتقديم أفضل الخدمات في كافة مسالخها في مدينة أبوظبي وضواحيها، وهي: مسلخ أبوظبي الآلي المخصص للذبح التجاري، ومسلخ أبوظبي في منطقة الميناء المخصص للجمهور، ومسلخ بني ياس، ومسلخ الشهامة الذي يقع في منطقة الشهامة القديمة، ومسلخ الوثبة الذي يقع على طريق العين (الشاحنات) في منطقة الوثبة.

واعتمدت البلدية آلية تلقي الطلبات عبر تطبيق (ذبيحتي)، كما طرحت تطبيقاً جديداً للطلبات الرقمية (ذبائح الجزيرة)، حيث يتيحان للمتعاملين تقديم الطلبات بكل سهولة من خلال الاختيارات المتاحة فيهما، ويتم تجهيز جميع أنواع الذبائح وتوصيلها إلى الجمهور في أبوظبي، من دون تحمل أي رسوم للتوصيل. كما أتاحت البلدية للمتعاملين الراغبين في تسلم لحوم ذبائحهم بأنفسهم -اختصاراً للوقت- البقاء في سياراتهم، وتحديد كافة تفاصيل التقطيع، التي على ضوئها يتم ذبح الحيوان وإجراء عمليات التقطيع، ومن ثم توصيل اللحوم إلى سيارات المتعاملين، دون الحاجة إلى وجودهم داخل قاعات الانتظار بالمسلخ، حفاظاً على أمن وسلامة الجمهور في غضون الظروف الحالية.

وتقدم المسالخ خدماتها طوال الشهر ، بواقع وردية واحدة كل يوم، وتفتح المسالخ أبوابها لتلقي الطلبات، وتقديم الخدمات خلال أيام الأسبوع، من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً.