%100 التحول الرقمي لخدمات «شرطة أبوظبي»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

بلغت نسبة التحول الرقمي لخدمات شرطة أبوظبي %100 لعام 2019 ضمن خدماتها القابلة للتحول الرقمي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الرضا العام للجمهور عن الخدمات المقدمة بنسبة %98، وذلك وفق تقرير التحول الرقمي لحكومة أبوظبي الصادر عن هيئة أبوظبي الرقمية. وأشار التقرير إلي أن توظيف «شرطة أبوظبي» لتقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة البيانات والتحليلات والخرائط، يساعد في دعم عملية اتخاذ القرار وتعزيز الأمن والأمان وتحليل الأحداث الأمنية والمرورية والمجتمعية بشكل آني ولحظي للوقاية من الجريمة والتنبؤ بالأحداث المستقبلية، مما جعل إمارة أبوظبي تصل إلى درجة الإحساس بالأمن والأمان بنسبة %99.1.

كما بلغ عدد الجرائم المقلقة المبلغ عنها لكل 100 ألف من السكان 33.23، وبلغ عدد القضايا الإلكترونية التي تم التعامل معها 426 قضية. إضافة إلى التعامل مع ألف و614 دليلاً رقمياً. وبلغت نسبة المقبوض عليهم من المطلوبين 94.7%. بينما كان عدد القضايا التي تعاملت معها الأدلة الجنائية 24 ألفاً و489 قضية، وبلغ عدد المسافرين الذين تم التعامل معهم من خلال التقنيات الحديثة في المنافذ الجوية والبرية أكثر من 24 مليون مسافر خلال العام الماضي.

«خطة 2057»

وتشير «شرطة أبوظبي» إلي خطة استشراف للمستقبل لعام «2057 مئوية شرطة أبوظبي» التي تحتوي على 6 محاور رئيسة، تتضمن: شرطي المستقبل، والأمن الاستباقي، وعمليات شرطية متقدمة، وجودة حياة أبوظبي، وبيئة شرطية مستدامة، وشرطة الفضاء، وتعد رؤية واضحة مستقبلية طويلة المدى والتي سيتم تنفيذها على 3 مراحل، وهي المستقبل القريب حتى 2022، والمتوسط على المدى الزمني 2030 - 2040، والبعيد حتى 2057». كما يتم مراجعة المئوية بصورة دورية وفق لمتغيرات المستقبل ونتائج الإنجاز.

ولفتت إلى أنه وبناءً على معايير التحول الرقمي يتم وضع الأولويات في التحول الرقمي والتحديات الرئيسة لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما ساهمت المبادرات الحكومية مثل مشروع «الحكومة المتكاملة» في زيادة وتيرة التحول الرقمي لتشمل 76 خدمة محولة إلكترونياً بشرطة أبوظبي، بحيث يتم تقليل جهد وخطاء العنصر البشري، مما أدى إلى انخفاض عدد الزيارات لمراكز الخدمة بواقع مليون و831 ألفاً و634 زيارة، وتم توفير ما قيمته 251 مليوناً و849 ألفاً و675 درهماً. إماراتي على المتعاملين لعام 2019، وبلغت نسبة توافر الأنظمة الأمنية 99.9% حصيلة لهذه الجهود.

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تطوير أنظمة أمنية

استحدثت «شرطة أبوظبي» وحدة تنظيمية مختصة، وسخرت الذكاء الاصطناعي لتطوير أكثر من (40) نظاماً أمنياً، واستخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بتحليل البيانات (Big Data) مما ساهم بالاستخدام الأمثل للموارد وتقليل زمن الاستجابة وخفض معدل الجريمة. ويتم تغذية هذه النظم بالبيانات بشكل مستمر، لزيادة دقة تحليل البيانات عبر التعلم الآلي (Machine learning) في المجال المروري والسلامة العامة. كما تم توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين زمن الاستجابة والانسيابية المرورية عبر التنبؤ بالازدحامات المرورية كمشروع «التنبؤ بالازدحام المروري واقتراح أفضل الحلول» والمنظومات الذكية الخاصة بالضباب، والاستراتيجيات والسيناريوهات للمساعدة في اتخاذ القرارات عند الأحداث المخططة كإنشاء الطرق أو غير المخططة كالحوادث، لتحسين الجودة والسلامة المرورية ولإدارة حركة المرور، ونتيجة لتلك الجهود، بلغ مؤشر وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف من السكان مقارنة بالمستهدف 20,76% وبلغ المؤشر الوطني لمعدل زمن الاستجابة 8,07% مقارنة بالمستهدف.

كما وبلغت نسبة الاستجابة للمكالمات الواردة لغرف العمليات التي تم الرد عليها خلال أقل من10 ثوان ما نسبته 95,15% من إجمالي عدد المكالمات الواردة لغرف العمليات والبالغ عددها 3 ملايين و266 ألفاً و402 اتصال وبلغ عدد الإصابات التي تم التعامل معها من قبل الإسعاف والإنقاذ 48 ألفاً و318 حالة، بينما بلغ عدد المخالفات الخطرة 391 ألفاً و152 مخالفة خلال عام 2019.

الخدمة المجتمعية

وتقوم شرطة أبوظبي بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجال خدمة المجتمع، وذلك من خلال عمليات التنبؤ الأمني وتحليل مختلف المعلومات لتعزيز المنظومة الأمنية بما يتوافق مع رؤية شرطة أبوظبي لضمان استمرار الإمارة كمجتمع ينعم بالأمن والسلامة من خلال تقدم خدمات شرطية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والزوار حيث بلغت نسبة ثقة المجتمع في الشرطة 99 % ، وبلغ متوسط زمن تقديم الخدمة 0:17:33 ونسبة امتثال الجهة لمستوى الخدمة في حكومة أبوظبي 94% من خلال التعامل مع 10 آلاف و273 حالة عبر مركز اتصال حكومة أبوظبي.

وتركز شرطة أبوظبي على تطوير الكادر البشري وتطوير المهارات والقدرات الابتكارية، وتنمية وتطوير رأس المال البشري، وتوجيه الكادر الوطني نحو المهارات المستقبلية، ليتمكن من التكيف مع المتغيرات المتوقعة في المجال الأمني والشرطي.

الذكاء الاصطناعي

تركز استراتيجية «شرطة أبوظبي للذكاء الاصطناعي» من خلال محاورها على الاكتشاف والوقاية والتنبؤ بالجرائم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوظيفه لدعم العمليات الشرطية التخصصية.

وتهدف الخطة الاستشرافية لشرطة أبوظبي إلى مواكبة التحديات الأمنية والارتقاء بالعمل الحكومي وإيجاد بيئة عمل مبدعة ومبتكرة، حيث بلغ عدد المشاريع التطويرية 193 مشروعاً معتمداً في عام 2019.

وتحرص «شرطة أبوظبي» على استشراف المستقبل والتخطيط الجيد له، مما يعزز الاكتشاف المبكر للفرص والتحديات في مختلف القطاعات الأمنية وتحليلها ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى لها على جميع المستويات لتحقيق إنجازات نوعية. بالإضافة إلى أن هدف مئوية شرطة أبوظبي 2057 أن تستمر العاصمة أبوظبي في تصدرها قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم.