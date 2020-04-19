«بيت الخير» توزع المير الرمضاني على 15 ألف أسرة

سامي عبد الرؤوف (دبي)

بدأت جمعية بيت الخير بتوزيع المير الرمضاني على 15 ألف أسرة من ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة، بمبلغ إجمالي من المتوقع أن يزيد على 12 مليون درهم، ليكون باكورة مشاريع حملة الجمعية الرمضانية التي تأتي تحت شعار «يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ».

وأعلنت الجمعية، أنها ألغت توزيع القسائم الورقية (الكوبونات) التي يستلم بموجبها المستفيدون حصتهم من المير من الأفرع والمراكز، وبدلاً عنها تم الاتفاق مع جمعية الاتحاد التعاونية على صرف المير الرمضاني للمستحقين، بموجب الهوية الوطنية.

وأكدت الجمعية، أنها قامت بهذا الإجراء نظراً لظروف التعقيم الوطني والحجر المنزلي التي تسود الدولة، كأحد التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19).

وقال عابدين طاهر العوضي، مدير عام جمعية بيت الخير: «زودت الجمعية من خلال إدارة التنسيق والمشاريع، جمعية الاتحاد التعاونية بكشوفات رسمية، بقيمة المير المخصص لكل أسرة حسب عدد أفرادها، واسم المستفيد أو المستفيدة المخول باستلام المير».

وأضاف: قمنا بذلك كخطوة استباقية، تتمكن بموجبها الأسر المتعففة والأقل دخلاً من شراء احتياجاتها الغذائية التي تكفيها طيلة شهر رمضان، ويمكن لرب الأسرة، إن تعذر خروجه، أن يعطي هويته لابنه، أو من يخوله باستلام المير. على أن يبرز المخول أيضاً هويته وهوية المستفيد الوطنية.

وأشار العوضي، إلى أن مشروع المير يأتي ضمن برنامج «فرحة»، الذي سيضم أيضاً مع دخول الشهر الفضيل، مشروع «إفطار صائم» ومع نهاية الشهر «زكاة الفطر»، ثم مشروعي «العيدية» و«ملابس» لإسعاد أبناء الأسر في العيد.