«زايد العليا»: تعقيم مناهج 50 طالباً مكفوفاً

أبوظبي( الاتحاد)

قدمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ممثلةً في إدارة مكتب رعاية المكفوفين.. البرامج التدريبية عن بعد، باستخدام تقنيات الاتصال والتواصل المرئي للمستفيدين من ذوي التحديات البصرية في بيوتهم على مستوى الدولة، وذلك بطريقة تفاعلية، بهدف دمج المكفوفين في مجتمعهم، ودعمهم أكاديمياً لمواصلة تعليمهم عن بعد، تبعاً للوضع الطارئ الذي تمر به البلاد، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، التزاماً بالتوجيهات والتعليمات الحكومية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد «كوفيد 19».

من جهة أخرى، أنجزت إدارة مكتب رعاية المكفوفين طباعة وتعقيم، ومن ثم توزيع المناهج الدراسية بطريقة برايل، لعدد 50 طالباً مستفيداً من ذوي التحديات البصرية، الملتحقين بمراحل التعليم المختلفة للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 2019-2020، بمدارس التعليم العام بجميع المناطق التعليمية، أو الجامعات على مستوى الدولة، ومراكز الرعاية والتأهيل.

وأكدت ناعمة عبد الرحمن المنصوري، مديرة الإدارة، حرص مؤسسة زايد العليا على إنجاز مهمة طباعة الكتب والمناهج الدراسية، والقيام بتعقيمها تنفيذاً للتعليمات، وحسب الإجراءات الوقائية التي أقرتها الجهات الصحية، حرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب المكفوفين في هذه الظروف الراهنة، وجرى تسليمها إليهم مع انطلاقة الفصل الدراسي الثالث، دون أية تأخيرات.

وذكرت أنه تم إضافة تقنيات وأجهزة حديثة بالإدارة، لتوفير المواد بـ«برايل»، مثل الجهاز الخاص بأغلفة الكتب وطباعة بطاقات الأعمال للدوائر والمؤسسات بالدولة.