تدريب 182 مُحكّماً لتحدّي القراءة العربي إلكترونياً

دبي (الاتحاد)

اختتمت وزارة التربية والتعليم مؤخراً، الدورات التدريبية التي خصصتها لتدريب وتأهيل 182 من محكمي المدارس المختلفة في دولة الإمارات، والمشاركين في الدورة الخامسة من تحدِّي القراءة العربي، وذلك عبر مِنصة Microsoft Team الإلكترونية، وركزت الدورات التدريبية على ثلاثة محاور هي: أهمية التحكيم على مستوى المدرسة، ومواصفات الطالب القارئ، ومعايير التحكيم.

وعقدت الوزارة جولتي تدريب إلكترونيتين لمجموعتين من المحكمين، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بقيادة الدكتور فوزي العك، اختصاصي اللغة العربية بإدارة المناهج بالوزارة، وضمت المجموعة الأولى المحكمين في كل من دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، فيما ضمت المجموعة الثانية المحكمين في كل من أبوظبي والعين والظفرة.

وجاءت الدورات التدريبية للمُحكِّمين، تمهيداً لبدء التصفيات على مستوى مدارس الدولة، والتي تقوم فيها كل مدرسة بترشيح ثلاثة طلاب من كل مرحلة من المراحل العمرية الأربع التي تضمها وهي؛ المرحلة الأولى من الصف الأول إلى الثالث، والمرحلة الثانية من الصف الرابع إلى السادس، والمرحلة الثالثة من الصف السابع إلى التاسع، والمرحلة الرابعة من الصف العاشر إلى الثاني عشر.

وفي تعليقها على إتمام الدورات التدريبية لمُحكِّمي تحدِّي القراءة العربي، قالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم: «سعداء بتنظيمنا للدورات التدريبية الخاصة بمُحكِّمي مدارس الدولة المشاركة في الدورة الخامسة من تحدِّي القراءة العربي، ضمن المبادرة التي أطلقها صاحب السُّمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والتي نجحت في حشد الملايين من أبنائنا طلبة المدارس في 52 دولة حول العالم، بخصوص مشروع بنَّاء، من شأن مُخرَجاته أن تُمثِّل إضافة قيِّمة إلى أبعد مدى على المستويين المعرفي والعلمي للطلبة المُتحدثين بالعربية أو متعلميها، والمُدركين لأهمية القراءة في صقل شخصياتهم، ودعم معارفهم في نواحٍ حياتية عديدة، وهو ما يمثل في حدِّ ذاته مُّكمِّلاً مُهمَّاً للعملية التعليمية في دول العالم».