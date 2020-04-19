500 شركة في دبي تطبق «دليـل الصحة للعمال»

تحرير الأمير (دبي)

شرعت أكثر من 500 شركة في دبي بتطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس «كوفيد- 19» لحماية آلاف العمال، سواء في مواقع العمل أو في الثكنات العمالية، من مخاطر الإصابة بجائحة كورونا من خلال دليل إرشادي لاشتراطات الصحة لسلامة العمال في حالات الأوبئة والكوارث، ويستهدف الدليل الذي أصدرته اللجنة الدائمة للعمال، نشر الوعي بين فئة العمال، وذلك في إطار الجهود الوقائية والتدابير الاحترازية المكثفة المتخذة لمكافحة الفيروس، وللمساعدة في درء المخاطر في حالات الطوارئ.

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، لـ«الاتحاد»: «إن الدليل يتوافق مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 التي تستهدف تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، إذ تعمل الدولة، وبتعاون وثيق مع الهيئات الصحية كافة على ترسيخ الجانب الوقائي، وتخفيض معدل الإصابة بالمرض، ودرء الأخطار الصحية، والتعامل مع حالات الكوارث والأوبئة بكل دقة واحترافية عبر اتباع القواعد الصحية السليمة، ووفق أعلى المعايير الدولية».

وأكد اللواء بن سرور حرص الدولة على توفير جميع سبل التوعية الصحية والوقاية من هذه الأخطار، وضرورة اتباع الخطوات السليمة في الفترات العصيبة التي يمر بها المجتمع والشركات والأفراد، موضحاً أن الدليل مرجع شامل للتعامل مع الحالات الطارئة في السكنات العمالية ومواقع العمل، كما أنه يحدد القواعد الصحية الصارمة التي يجب الامتثال لها من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، لافتاً إلى أن اللجنة تعنى بتوفير أفضل الظروف للعمال كافة في الإمارة على المستويين المهني والحياتي.

وأشار إلى أن فريق اللجنة العمالية بدأ بالنزول الميداني إلى مساكن العمال منذ منتصف الشهر الماضي، ولا تزال الحملات قائمة لتوجيه العمال وتثقيفهم بالإجراءات الوقائية، والتأكد من إلمام العمال بالضوابط والاشتراطات المعززة للصحة والسلامة، والتحقق من مدى التزامهم بها، حيث تم توزيع ملصقات إرشادية وتوعوية على سكنات العمال، باللغات العربية والأوردو والفلبينية والإنجليزية، لحثهم على الالتزام بالاحتياطات الصحية. كما تم توزيع أدوات التعقيم والنظافة الشخصية لهم، وتزويدهم بأرقام التواصل مع هيئة الصحة أو شرطة دبي أو اللجنة العمالية. كما تم إعداد فيديو توعوي يبث بلغات عدة حول كيفية الوقاية الصحية للعامل، وكيفية التعامل مع المرض في حالة وقوع إصابات.

وبشأن السكن العمالي، يشير الدليل إلى أنه يتوجب على ملاك ومشغلي المساكن العمالية في إمارة دبي ضرورة الالتزام بمتطلبات بلدية دبي التي تشمل زيادة التنظيف وتطهير المرافق والأسطح ذات الاحتكاك المباشر بالأفراد داخل السكن مثل الحمامات وغرف الاستحمام والمغاسل وغرف مبيت العمال ومقابض السلالم، وأيضاً الأجهزة الرياضية وأماكن العبادة بالسكن وطاولات وكراسي غرف مطابخ العمال وملحقاتها، وكذلك أجهزة التحكم بالأجهزة الإلكترونية، التلفاز، المكيف، الإضاءة، والحافلات ومقابض الأيدي.

فيما تناول القسم الثاني أهمية توفير معقم اليدين في أماكن متفرقة من السكن، واهتم القسم الثالث بتوثيق عمليات التنظيف والتطهير في سجلات التنظيف، مع ذكر المادة المستخدمة في التطهير، مع ضرورة توفير المطهرات والمنظفات المعتمدة من البلدية بكميات مناسبة للعمال، وتطهير حافلات نقل العمال وصالات الطعام والحمامات والمغاسل، وشدد الدليل على الاهتمام بأدوات النظافة الشخصية للعمال من توفير أكواب للشرب ومعقمات لتطهير الأيدي وسائل غسل الأيدي، فضلاً عن توفير لوحات إرشادية تفيد بمنع الممارسات غير الصحية مثل البصق وغيره.

غرف للعزل

وتناول الكتيب الإرشادي في فصل كامل الإجراءات الصحية والمرافق، مثل توفير غرفة أو أكثر لعزل الحالات المشتبه بها لحين إجراء الفحوص وظهور النتائج، مع وجود جهاز قياس فحص درجة حرارة العمال قبل التوجه لموقع العمل وعند العودة من موقع العمل، مع توفير حقيبة طوارئ مجهزة بالأدوات اللازمة، وضرورة توفير سجلات لمتابعة قياس درجات الحرارة، وشخص مدرب للتعامل مع حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبه بها.

وتناول الجزء الرابع مواقع العمل، حيث يتوجب على جميع شركات المقاولات في مجال الإنشاءات وأعمال البناء في إمارة دبي ضرورة الالتزام بمتطلبات بلدية دبي الصحية، وتوفير معقم اليدين في أماكن متفرقة في موقع المشروع، والعمل على زيادة مواد التنظيف والتطهير الدوري للمرافق والحمامات والمطاعم واستراحات العمال والمصليات والمكاتب وغرف الاجتماعات وغرف الإسعافات الأولية، وحافلات نقل العمال.

منسق الصحة

شدد الدليل على ضرورة وجود منسق الصحة والسلامة من مختلف الجهات الحكومية العاملة في الشأن العمالي، للتنسيق مع ضابط الصحة والسلامة في السكنات العمالية للإبلاغ الفوري عن الحالات المشتبه بها والتحرك السريع من قبل منسق الصحة والسلامة والتواصل معهم بشكل دوري، والتأكد من أدوات النظافة الشخصية للعمال والإجراءات الصحية والمرافق في السكنات، إضافة إلى توزيع الكتيبات ووضع الملصقات الإرشادية المتعلقة بالصحة والسلامة.