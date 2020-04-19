«التقنية العليا» تحصد جائزة عالمية في الجودة

أبوظبي (الاتحاد)

حققت كليات التقنية العليا إنجازاً دولياً جديداً بحصولها على جائزة الاعتماد الدولي لوكالة ضمان الجودة للتعليم العالي في المملكة المتحدة « QAA» وذلك لمدة خمس سنوات حتى العام 2025، حيث أجرت الوكالة العريقة في مجال ضمان الجودة، عمليات المراجعة للكليات وفق المعايير والضوابط الأوروبية ESG 2015. حيث إن رسالة كليات التقنية المتميزة بالتعليم التطبيقي تتوافق مع رسالة الوكالة البريطانية، والتي جعلت الكليات رائدة في منح الطلبة المهارات اللازمة بصرامة عالية تتناسب مع المعايير العالمية التطبيقية والمهنية.

وعبر معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، عن فخره بهذا الإنجاز العالمي الذي حققته كليات التقنية، مؤكداً أن هذا لم يكن ليتحقق لولا الدعم اللامحدود من قيادتنا الحكيمة، التي وضعت التعليم في قمة الأولويات ووفرت كل ما من شأنه دعم مؤسسات التعليم العالي للوصول بأدائها ومخرجاتها إلى أعلى معايير الجودة والأداء والحرص على التميز العالمي، هو ما قاد كليات التقنية لتحقيق الإنجازات العالمية. وأضاف معالي الهاملي: إن هذا الإنجاز لكليات التقنية سيكون دافعاً لها نحو المزيد من الاجتهاد الذي يدعم جهود الاعتماد المؤسسي العالمي، ويزيد من تميزها كمؤسسة تعليم عال تركز على التعليم التطبيقي والاحترافي.

من جانبه عبر الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا عن سعادته بهذا الانجاز الدولي الجديد للكليات.