مواطن يقدم نصف راتبه لـ «معاً نحن بخير»

أبوظبي (الاتحاد)

قدم المواطن الإماراتي سعيد فاضل المزروعي، نصف راتبه، طوال الفترة التي تواجه فيها الدولة فيروس (كوفيد - 19) «كورونا»، ضمن المساهمات المجتمعية في برنامج «معاً نحن بخير»، والذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية في أبوظبي؛ بهدف دعم جهود حكومة أبوظبي الحالية لمواجهة التحديات الصحية المختلفة.

وقال سعيد فاضل المزروعي: إن مساهمتي تعد جزءاً بسيطاً من رد الجميل للوطن الذي غمرنا بكرمه وعطائه وفضله، حيث قدمت دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لمواطنيها ومقيميها، كل سبل الحياة الكريمة، ووفرت لهم مقومات السعادة والرخاء والرفاهية، حتى أصبحت مثالاً عالمياً في جودة الحياة.

وأضاف: إن لديّ 8 أبناء، ولا التزام أكبر من الالتزام بالوطن ودعم الجهود الحالية لمواجهة التحدي الذي يواجه العالم، حيث تعد المساهمة واجباً وطنياً لكل مواطن ومقيم حظي بأعلى سبل الرعاية، ومنذ الإعلان عن إطلاق برنامج خاص لدعم الجهود الحكومية عبر المساهمة المجتمعية، حرصت على التواصل وتقديم هذه المساهمة التي لا تعني إلا الجزء البسيط تجاه وطن مهما عملنا لأجله وبذلنا له، فإن خيره أعم وأشمل وأكبر.

وأشار إلى أنه، وبتوجيهات الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، كانت تصل الأدوية والأغذية إلى المنازل في الستينيات بأبوظبي، وهذا الغرس الطيب استمر مع القيادة الرشيدة، حيث جاءت كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأن الغذاء والدواء خط أحمر، دلالة على مبادئ دولة الإمارات، وموقفها الثابت في دعم مواطنيها ومقيميها.

ولفت إلى الدور الكبير للمساهمات المجتمعية في الفترة الحالية، باعتبارها تجسيداً للتلاحم والتكاتف المجتمعي، وصورة من صور الألفة والإخاء التي تجمع مختلف أفراد المجتمع.

ودعا المزروعي أفراد المجتمع، إلى الحرص على المشاركة في برنامج «معاً نحن بخير»، بمختلف أنواع المساهمات.