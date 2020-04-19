سفير كازاخستان: مساعدات الإمارات تأكيد لمكانتها الإنسانية

أبوظبي (وام)

أشاد ماديار مينيليكوف، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات قيادتها الرشيدة على الساحة الإنسانية الدولية، معرباً عن تقديره للمبادرات والمساعدات الإنسانية التي قدمتها الإمارات لكازاخستان الأسبوع الماضي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عبر إرسالها طائرة مساعدات تحمل 13 طناً من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى بلاده. وقال سفير كازاخستان -في تصريحات له- في هذا الشأن، إن هذه المبادرة الكريمة من جانب دولة الإمارات تؤكد المكانة التي تتبوأها حالياً على الساحة الإنسانية الدولية، مشيراً إلى أن الإمارات لم تدخر جهداً في سبيل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية حول العالم بهدف تحقيق العيش الكريم للشعوب غير القادرة ومواجهة مثل هذه الأزمات.

وأوضح أن بلاده خصصت 33.6 مليون دولار لتجهيز احتياطي حكومي من السلع ذات الأهمية الاستراتيجية لمواجهة متطلبات وتداعيات فيروس كورونا. وأضاف أن بلاده اتخذت قراراً بالفعل بتقديم المساعدة الإنسانية لقيرغيزستان وطاجيكستان والتي تتضمن 5000 طن من الدقيق لكل منهما بقيمة 3 ملايين دولار.

ونوه سفير كازاخستان لدى الدولة بأن بلاده ساهمت بنشاط ملحوظ في مكافحة الفيروس عالمياً، عبر مواصلتها تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للبلدان الشريكة، موضحاً أنها كانت من أوائل الدول التي قدمت دعماً للصين في فبراير الماضي لمواجهة كورونا، وأرسلت إليها شحنات عدة من معدات الحماية الطبية.