الامارات | دليل إرشادي لوقاية العمال في دبي من «كوفيد - 19»

شكرا لقرائتكم خبر عن دليل إرشادي لوقاية العمال في دبي من «كوفيد - 19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي دليلاً إرشادياً يتضمن الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس «كوفيد - 19» المستجد للعمالة والسائقين ومشرفي السكنات العمالية، تم توزيعه على 500 شركة في دبي، لضمان صحتهم وسلامتهم.

ويأتي الدليل ضمن حزمة مبادرات وحملات توعوية مكثفة واسعة النطاق تنفذها اللجنة حول سبل الوقاية والحماية الواجب اتباعها لمكافحة فيروس «كوفيد - 19» المستجد، مستهدفة بذلك الشركات في جميع أنحاء إمارة دبي وسكنات العمال ومواقع العمل في مختلف الإمارة، حرصاً منها على نشر الوعي بين هذه الفئة وتوجيهها حول الإجراءات الوقائية التي يجب أن تتخذ من قبلها، وذلك يأتي في إطار الجهود الوقائية والتدابير الاحترازية المكثفة المتخذة لمكافحة هذا الوباء.

وقال نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي اللواء عبيد مهير بن سرور، إن «اللجنة تحرص على توفير أفضل ظروف العمل لجميع العمال في إمارة دبي، وفي الظروف كافة، لضمان صحتهم وسلامتهم».

Advertisements

وأضاف أن اللجنة تبذل قصارى جهدها لمساندة الجهود الجبارة المبذولة على مستوى الإمارة للتصدي لهذا الوباء الذي اجتاح العالم، ومن واجبنا ومسؤوليتنا أن نواصل جهود التوعية لضمان أعلى مستويات الحماية، لا سيما مع تمديد عمليات التعقيم في إمارة دبي على مدار الساعة يومياً، بهدف تسريع عمليات مكافحة الفيروس المستجد وضمان القضاء عليه في أقرب فرصة ممكنة.

وأوضح أن اللجنة حرصت على تزويد العمال بأرقام التواصل مع هيئة الصحة أو شرطة دبي أو اللجنة العمالية، كما تم إعداد فيديو توعوي للبث بلغات عدة حول كيفية الوقاية الصحية للعامل وكيفية التعامل مع المرض إن وقعت أي إصابة.

نزول ميداني

قام فريق اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي بالنزول الميداني إلى مساكن العمال، منذ تاريخ 15 مارس الماضي، لتوجيه العمال وتثقيفهم بالإجراءات الوقائية للحماية من فيروس «كوفيد - 19»، والتأكد من إلمام العمال بالضوابط والاشتراطات المعززة للصحة والسلامة والتحقق من مدى التزامهم بها، حيث تم توزيع ملصقات إرشادية وتوعوية على سكنات العمال، باللغات العربية والأوردو والهندية والإنجليزية، لحثهم على الالتزام بالاحتياطات الصحية في التعامل مع هذا الوباء، وتوزيع أدوات التعقيم والنظافة الشخصية عليهم.