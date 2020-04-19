الامارات | حاكم عجمان يأمر بمكرمة 3 ملايين درهم دعماً لـ 1000 أسرة

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم عجمان يأمر بمكرمة 3 ملايين درهم دعماً لـ 1000 أسرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمكرمة ثلاثة ملايين درهم، لمساعدة 1000 أسرة على تجاوز ما تواجهه من ضغوط بسبب تغير نمط الحياة في المرحلة الراهنة، الناجم عن التعاطي مع تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووجّه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس مجلس تنسيق العمل الخيري، القائمين على المجلس لتوزيع المكرمة فوراً.

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ودعاهم للتواصل مع مجتمع الإمارة والمؤسسات المدنية لضمان التنسيق الفعال بينها وبين الفعاليات المعنية، لتلمس حاجات المجتمع في هذه الفترة الاستثنائية، ورفع التقارير والتوصيات دورياً لصاحب السمو حاكم الإمارة، والمجالس المعنية من أجل تطبيق منظومة مرنة وفعالة للمحافظة على صحة وسلامة وسهولة العيش للقاطنين في الإمارة.

وأكدت أمين عام مجلس تنسيق العمل الخيري، مريم المعمري، التنسيق مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية والمؤسسات والجهات المختصة في الإمارة لتحديد الأسر المحتاجة للمساعدات، ومن ثم تحويل المساعدات عبر المصارف والبنوك الخاصة بهم، لتجنيبهم الخروج من المنزل نظراً للظروف والأوضاع الراهنة.

ولي عهد عجمان وجّه القائمين على مجلس تنسيق العمل الخيري لتوزيع المكرمة فوراً.