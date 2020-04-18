الامارات | الإمارات تنال موافقة الهند للحصول على دواء هيدروكسي كلوروكين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت السفارة الإماراتية في نيودلهي أن الإمارات حازت موافقة الحكومة الهندية لتصدير كميات وافية من دواء هيدروكسي كلوروكين.



وقالت السفارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بتوجيهات من القيادة الرشيدة، نجحت سفارة الدولة في نيودلهي بالحصول على موافقة الحكومة الهندية لتصدير كميات وافية من دواء هيدروكسي كلوروكين إلى الإمارات".

وأشارت السفارة إلى أن الشحنة الأولى من الدواء في طريقها إلى الدولة حالياً تتضمن 5,5 ملايين حبة، لاستخدامها علاجاً لمصابي فيروس كورونا، وعليه نثمن تعاون الحكومة الهندية في تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة.