«تخصيص الأراضي» توافق على 582 طلب منحة أرض سكنية لمواطني الشارقة

لجنة تخصيص الأراضي «بإمارة الشارقة خلال اجتماعها عن بُعد أمس الأول بحضور سعادة وليد بن فلاح المنصوري رئيس اللجنة وعدد من أعضائها على 582 طلب منحة أرض سكنية للمواطنين بالإمارة واعتذرت عن 69 طلباً لعدم استيفائها الشروط.

وقال المنصوري إن اللجنة قررت الموافقة على 582 قطعة أرض لمواطنين في مناطق مختلفة في الإمارة« مدينة الشارقة - والمنطقة الوسطى - والمنطقة الشرقية - كلباء وخورفكان - ودبا الحصن - ومدينة الحمرية » والتي استوفت بدورها المتطلبات الخاصة بمنح الأراضي في الإمارة واعتذرت عن 69 طلباً لعدم استيفاء شروط التخصيص.

وأوضح سعادته أن اللجنة ناقشت أفضل السبل لتلبية احتياجات الأهالي من الأراضي السكنية تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والمتابعة الحثيثة من قبل المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة بتلبية احتياجات المواطنين من الأراضي وتوفيرها لهم وفق إجراءات عمل متطورة وسريعة ومبسطة.. لافتاً إلى أن الظروف الراهنة لم تمنع أو تعطل عمل اللجنة في مناقشة طلبات منح الأرض المقدمة من مواطني الشارقة والتي وضعت خطة عمل مرنة تسمح لها بمتابعة العمل عن بعد ومناقشة جميع الأعمال الخاصة وإنجاز بحث ومناقشة الطلبات المقدمة في أوقاتها المحددة وطبقا للخطة الموضوعة.

وأضاف سعادته أنه سيتم تسليم الموافقات على طلبات منح الأرض للإدارات المختصة بدائرة التخطيط والمساحة في الشارقة والتي ستبدأ بدورها في إجراءات تخصيص الأراضي للمستحقين والتواصل معهم فور الانتهاء من عمليات المسح للمناطق السكنية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وتوجهت لجنة تخصيص الأراضي بالشكر لسعادة المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة تقديرا لدعمه أعمال اللجنة من خلال التنسيق الكامل مع جميع إدارات الدائرة وتوفير الإمكانيات كافة لضمان استكمال أعمالها بما يسهم بشكل كبير في تحقيق أهدافها.

حضر الاجتماع سعادة وليد بن فلاح المنصوري رئيس اللجنة وكل من إسماعيل سالم عبيد نائب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة عبد الله مطر تريم وخليفة سعيد حليس الكتبي وماجد الضباح.