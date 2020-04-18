«زايد للإسكان» يعتمد أسماء 500 مواطن من مستحقي الدعم السكني

اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أسماء 500 مواطن من مستحقي قرارات الدعم السكني، بقيمة 401 مليون درهم، توزعت ما بين 321 قراراً من فئة القروض، و79 من فئة المنح، و100 قرار من فئة قرار سريع.

يأتي الاعتماد تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

جاء ذلك خلال ترؤس معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، اجتماع المجلس الرابع لعام 2020 عن بُعد.

وأكد النعيمي أن خدمة المواطنين لن تتوقف في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، وأن حكومة دولة الإمارات تجني اليوم ثمار جهود سنوات من تعزيز استخدام التكنولوجيا والخدمات الذكية، ورؤية دولة الإمارات الثاقبة للمستقبل التي مكنتها من تجاوز جميع التحديات والعقبات.

وقال: «نجتمع اليوم عن بُعد ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ونؤكد أن سعادة المواطنين أولوية، وسنستمر في تقديم كل الخدمات لمتعاملينا بعد اعتماد مجموعة من المحفزات لضمان استمرارية تقديم جميع الخدمات الإسكانية بسرعة وبكل إنسابية ويسر، بما يحقق تطلعات وطموحات المتعاملين».

وفي سياق أجندة اجتماع مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان الرابع لعام 2020، اعتمد المجلس قرارات الدعم السكني، وقرر تمديد فترة الاستفادة من القرار إلى ما بعد الانتهاء من أزمة «كورونا»، إلى جانب عدد من الإجراءات لضمان عدم تأثر المستفيدين من قرارات الدعم السكني بمترتبات هذه الأزمة العالمية.

وأضاف النعيمي: «ندرك تماماً ما تمر به الدولة والعالم، لذا قمنا في برنامج الشيخ زايد للإسكان بمراعاة ذلك لضمان عدم تأثر المستفيدين خلال المرحلة الراهنة إلى حين تمكنهم من استكمال إجراءات رحلة الاستقرار السكني، ابتداء من التصميم وانتهاء بالتشطيبات والانتقال للمسكن الجديد».

وفي هذا الصدد، سيرسل البرنامج رسائل نصية للمستفيدين على دفعات من كل فئة على حدة، توضح آلية الاستفادة من الدعم السكني لمساعدتهم في الانتهاء من الإجراءات المرتبطة بالاستفادة من الدعم السكني في ظل الظروف الراهنة.

واطلع المجلس على قرار بشأن تنظيم العمل في المشروعات المتأثرة بالإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا، والذي يجيز للبرنامج الموافقة على تمديد تنفيذ المشروعات، بما يغطي المدة الناتجة عن تلك الإجراءات، سواء كان ذلك بناء على طلب المتعاقد معه على تنفيذ المشروع المقاول أو الاستشاري المشرف على التنفيذ أو بناء على الموردين للمواد الداخلة في تنفيذ المشاريع الإسكانية أو بناء على تقدير البرنامج.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه خريطة مجموعة من الأراضي الممنوحة للبرنامج لإنشاء أحياء سكنية جديدة ضمن الخطط المستقبلية للبرنامج، والبدء بالإجراءات المرتبطة بتخطيطها حسب الإجراءات المتبعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في كل من رأس الخيمة والشارقة والفجيرة، وسيضم المشروع السكني الجديد في منطقة بطين السمر بإمارة رأس الخيمة 1000 مسكن، فيما يضم المشروع الجديد في منطقة خورفكان بإمارة الشارقة 365 مسكناً، والحي السكني الجديد في منطقة دبا الفجيرة ما يقارب 456 مسكناً.

واطلع المجلس أيضاً على مستجدات التنسيق مع المعنيين بخصوص البناية السكنية في إمارة الفجيرة، ومبادرة «أثاثي اختياري» التي نفذها مجلسا شباب برنامج الشيخ زايد للإسكان ووزارة تطوير البنية التحتية، وهي خدمة تعنى بتأثيث مساكن المواطنين في مشاريع الأحياء السكنية بالتعاون مع القطاع الخاص، تلبية لاحتياجات الأسرة المواطنة، وتحقيق الاستقرار السكني بعد تسلم المسكن مباشرة وفي أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة، وبما يفوق تطلعات المواطنين في مسكن العمر.

كما اطلع مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان على التوصيات المرتبطة بقرارات المستفيدين من قرارات الدعم السكني، بناء على اتفاقيات التعاون بين البرنامج والجهات الأخرى المعنية بالدعم السكني، وإحصائية القرارات والمشاريع وإحصائيات الصرف في النصف الأول من العام الماضي 2019.