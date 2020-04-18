الامارات | محاكم دبي تستأنف المحاكمات وتتيح الحضور للجمهور بطريقة مبتكرة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت محاكم دبي استئناف الجلسات القضائية الإلكترونية لمحاكماتها «عن بُعد»، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 19 أبريل 2020، على اختلاف درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز التي تتيح الخدمة لأفراد الجمهور إمكانية حضور الجلسات «عن بُعد» من أي مكان من خلال اختيار رقم القاعة الذكية عبر برنامج الاتصال المرئي حسب كل دائرة قضائية، وأن الخدمة المستحدثة تشكل خطوة واسعة نحو تسهيل وتسريع عملية التقاضي، وتتويجاً لسلسلة من الإنجازات الرائدة التي حققتها الدائرة خلال فترة قصيرة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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